Prezentare oficiala – Dacia Duster 2024 costa sub 20.000 euro si arata impecabil

Noua Dacia Duster 3 a fost anuntata oficial. Avem si noi o prezentare pentru care ii multumim lui Luci Popa. Evenimentul a avut loc in Portugalia si putem vedea noul Duster in toata splendoarea lui. Masina va costa sub 20.000 euro pentru primul nivel de echipare si motorizare GPL.

Vom mai avea pe langa motorul de 1.0 GPL si o motorizare de 1.2 MHEV de 130 cai putere si tractiune 4×4, dar si motorul hibrid de 1.6 de 140 cai de pe Jogger. Dupa cum vedeti ele sunt puse in ordine crescatoare: GPL simplu, mild hibrid si full hibrid. Gata, fara diesel.

Masina arata senzational dupa parerea mea si se vede ca Dacia a facut un salt urias in design. Multe elemente sunt imprumutate de la Bigster, iar eu acum nu pot sa nu ma gandesc la cum va arata Bigster cand va fi lansat oficial.

Duster vine acum cu frana pe disc pe spate, faruri full LED, stopuri LED, un interior complet redesenat cu sistem multimedia bazat pe Android, scaune mai bune, un schimbator modern si un bord digital.

Nu stiu daca pe versiunea de baza se va pastra bordul digital, dar cel mai probabil asa ramane. Vedem ca s-a schimbat inclusiv usita de la rezervor. Platforma este noua, motorizarile sunt noi si automat sistemele de siguranta au avansat.

Mai multe detalii gasiti in prezentarea atasata.