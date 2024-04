Razer Viper V3 Pro este un mouse nou si costa 900 lei

Noul Razer Viper V3 Pro este aici si costa 900 lei. Este realizat in colaborare cu cei mai buni jucatori din eSports, inclusiv zekken, campion si MVP la Valorant.

Viper V3 Pro foloseste senzorul optic Razer™ Focus Pro 35K Gen-2, care ofera cea mai buna precizie si o acuratete de 99.8%. De asemenea, are o precizie de 1 DPI, este wireless cu tehnologie Razer Hyperspeed si Razer HyperPolling Technology.

Cantareste doar 54 grame si a fost testat din octombrie 2023 sub forma unui prototip de peste 45 de jucatori in cadrul a 5 turnee majore.

„Inovația constantă este în centrul tuturor lucrurilor pe care le facem la Razer, mai ales în arena esport, a declarat Jeffrey Chau, Razer’s Director of Global Esports. „Viper V3 Pro s-a născut din insight-urile valoroase ale profesioniștilor de elită din echipa Razer. Cu forma sa revoluționară, construcția ușoară și tehnologia noastră avansată, este proiectat pentru a oferi cea mai bună precizie și viteză, permițând jucătorilor să își depășească performanțele și să își atingă întregul potențial.

Are un polling rate wireless de 8000 Hz si este cel mai rapid din lume, foloseste switchurile Razer Optical Mouse Gen-3 cu o durata de viata de 90 de milioane de click-uri. Are in componenta sa plastic recicplat post-consum PCR, avand partea superioara formata din 85% PCR. In plus, Razer elimina plasticul din ambalaj si optimizeaza dimensiunea pachetelor incat sa fie mai minimaliste, sa se foloseasca mai putina hartie certificata FSC si cerneala este pe baza de soia.

Razer Viper V3 Pro este disponibil în edițiile Black sau White la 899 LEI incepand cu data de 23 aprilie.