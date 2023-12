Reduceri la PC Garage pana de Craciun + campania la care primesti cadou sursa sau carcasa

PC Garage are reduceri bune pana de Craciun. In fiecare zi intra produse noi la oferta, atat componente IT cat si electrocasnice. In paralel se deruleaza si campania „Te Echipam Gratuit” unde poti sa primesti gratis o carcasa sau o sursa.

Link cu ofertele AICI. Iar campania este clasica, in sensul ca daca iti iei procesor + placa de baza + placa video de minim 2300 lei primesti gratis la alegere sursa MSI MAG de 550W sau carcasa Deepcool CC560.

