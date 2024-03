Review realme 12 Pro – midrange elegant

Ultimul meu review la un smartphone realme a fost cel de la GT2 Pro (link aici), de acum aproape un an. Cu toate acestea, realme 12 Pro reprezint─â evolu╚Ťia lui 11 Pro 5G (link aici), a╚Öa c─â voi face c├óteva referiri la acest model.

Am anun╚Ťat de la ├«nceputul anului lansarea acestui model, c├ónd am primit ╚Öi informa╚Ťia c─â┬á designul acestei game este unul elegant, cu elemente care aduc aminte de celebrul brand de ceasuri Rolex. De fapt, realme a colaborat cu un designer de ceasuri care a lucrat ╚Öi cu compania de lux cu sediul la Geneva. ­čÖé

Cuprins

Specifica╚Ťii

Display ecran de tip AMOLED, 1B culori, 800 nits (HBM), 950 nits (peak), cu refresh rate de 120Hz,┬ácu dimensiunea de 6,7 inci (raport ecran/corp de ~90,4%), rezolu╚Ťie 1080 x 2412 pixeli, densitate de 394 ppi ╚Öi format 20:9 Chipset procesor Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm), CPU Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) si GPU Adreno 710 Memorie RAM 8 GB de RAM Camera foto Principal─â: tripl─â 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, PDAF, OIS; 32 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.75″, PDAF, OIS, 2x optical zoom; 8 MP, f/2.2, 16mm, 112╦Ü (ultrawide), 1/4.0″, 1.12┬Ám Are LED flash, HDR ╚Öi panorama. Filmeaz─â 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS. Secundar─â: 16 MP, f/2.4, 24mm (wide) Filmeaz─â 1080p@30fps Stocare 128 sau 256 GB┬á spa╚Ťiu de stocare (eu l-am primit pe cel de┬á 256 GB) Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band; Bluetooth 5.2, A2DP, LE; GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS; NFC Sistem de operare Android 14 cu interfa╚Ťa Realme UI 5.0 Acumulator 5000mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibil─â cu Fast Charge la 67 W (ofer─â un ciclu de ├«nc─ârcare 1-50% ├«n ~19 minute) Altele senzor de deblocare cu amprent─â digital─â integrat ├«n ecran; senzor de deblocare facial─â; disponibil ├«n dou─â culori:┬á Submarine Blue ╚Öi Navigator Beige; muf─â de ├«nc─ârcare USB-Type C; Always-On display, OTG

Ambalaj și accesorii

Cutia este una clasic─â deja pentru produc─âtorul chinez, colorat─â ├«n galben ╚Öi cu numele modelului imprimat. Are ╚Öi o chestie nou─â – ├«n col╚Ťul st├ónga sus scrie c─â avem de-a face cu brandul cu cea mai rapid─â cre╚Ötere din Europa. Am scris aici ╚Öi aici, la momentele respective, nu mai intr─âm ├«n detalii acum, dar mi se pare interesant c─â au printat asta pe cutie. Adic─â, la nivel de marketing, de c├ónd pui ochii pe noul lor telefon, vezi c─â ai de-a face cu o companie ├«n cre╚Ötere maxim─â!

Revenind la subiect, ├«n cutie avem telefonul, ├«nc─ârc─âtorul, cablul USB-C, o bro╚Öur─â informativ─â, chei╚Ťa pentru SIM-tray ╚Öi o hus─â transparent─â, de silicon. ├Än plus, realme 12 Pro vine cu o folie preaplicat─â deja pe ecran.

Design ╚Öi construc╚Ťie

Am primit modelul Submarine Blue, care mi se pare cel mai elegant dintre cele dou─â. Ollivier Sav├ęo, designerul cu care au colaborat cei de la realme, a reu╚Öit ceea ce p─ârea imposibil acum cinci ani – s─â avem telefoane de gam─â medie care s─â aib─â factorul WOW! la design.

Principala atrac╚Ťie aici este modulul camerei cu accente aurii la exterior ╚Öi un cadran cu aspect de soare ├«n interior. Telefonul are o greutate decent─â (196 g) ╚Öi se simte bine ├«n m├ón─â. At├ót ecranul, c├ót ╚Öi panoul din spate sunt curbate, ceea ce face ca telefonul s─â par─â ╚Öi s─â se simt─â mai sub╚Ťire dec├ót este (8,75 mm).

R─âm├ónem la partea din spate, ea este acoperit─â cu piele ecologic─â, lucru care ├«i confer─â un grip excelent ╚Öi nu permite s─â r─âm├ón─â amprentele imprimate pe telefon, chiar dac─â nu folosi╚Ťi o hus─â dedicat─â. Pentru a eviden╚Ťia ╚Öi mai mult modulul camerei, avem o bandp metalic─â, de aceea╚Öi culoare, care ├«mparte spatele pe vertical─â, ├«n dou─â p─âr╚Ťi egale, cre├ónd impresia unei curele de la ceasul care se vrea zona camerelor.

├Än partea din fa╚Ť─â, telefonul are margini uniforme pe laturile opuse, care sunt sub╚Ťiri. Partea frontal─â arat─â foarte asem─ân─âtor cu realme 11 Pro, care are, de asemenea, un ecran curbat de aceea╚Öi dimensiune. realme 12 Pro 5G vine, de asemenea, cu un rating IP65.

Pe muchia superioar─â avem antena GSM ╚Öi un difuzor, pe cea opus─â avem t─âvi╚Ťa pentru cartelele SIM, mufa de ├«nc─ârcare ╚Öi un alt difuzor, iar butoanele de volum ╚Öi de pornit/oprit sunt ambele pe marginea drepat─â.

Cadrul telefonului este din metal de aceeea╚Öi culoare cu inser╚Ťiile de pe spate.

Este ╚Öi un mic neajuns la acest design – ├«n afara spatelui din piele ╚Öi al inser╚Ťiilor metalice – totul, p├ón─â ╚Öi ratingul IP, sunt extrem de similare cu cele de la seria OnePlus 12… Or fi ele branduri care apar╚Ťin aceluia╚Öi holding, dar pare pu╚Ťin cam mult. ├Än plus, nu am g─âsit informa╚Ťii despre o eventual─â protec╚Ťie a display-ului…

Software ╚Öi performan╚Ť─â

Telefonul vine din fabric─â cu Android 14, peste care este aplicat─â interfa╚Ťa realmeUI 5.0. Pentru cei care nu ╚Ötiu, realme UI ofer─â o experien╚Ť─â de utilizare extrem de personalizat─â ╚Öi permite utilizatorilor s─â personalizeze o mul╚Ťime de lucruri de pe dispozitiv ├«n func╚Ťie de preferin╚Ťele lor.

Dispozitivul este alimentat de chipset-ul Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, care ofer─â performan╚Ťe decente la acest nivel de pre╚Ť. Este disponibil cu 8 GB de RAM ╚Öi p├ón─â la 256 GB de stocare intern─â, ceea ce ├«i permite s─â fac─â fa╚Ť─â cu u╚Öurin╚Ť─â multitasking-ului. Cu toate acestea, nu recomand s─â ├«l for╚Ťa╚Ťi prea mult, pentru c─â, dup─â o anumit─â perioad─â, tinde s─â sacadeze.

├Än timp ce hardware-ul, software-ul ╚Öi interfa╚Ťa de utilizare sunt bune, spre foarte bune, compania trebuie s─â lucreze la optimizarea sistemului de operare. realme a confirmat c─â 12 Pro va primi doar dou─â actualiz─âri majore ale sistemului de operare ╚Öi doar trei ani de actualiz─âri de securitate, ceea ce reprezint─â un minim, ├«n nici un caz ceva satisf─âc─âtor.

Senzorii de deblocare, fie el cel de amprent─â, fie cel facial, au func╚Ťionat ╚Öi ei f─âr─â vreo problem─â, dar ╚Ťin s─â remarc c─â nu avem parte de compatibilitate eSIM. Cu toate acestea, poate accesa re╚Ťele 5G, deci m─âcar viteza de desc─ârcare a fi╚Öierelor va fi bun─â.

Am primit și un update pe perioada cât l-am folosit, dar nu a fost nimic major, ci doar o actualizare a versiunii de securitate de la Google.

Ecran și sunet

Ecranul de 6,7 inci cu rezolu╚Ťie FHD+ de pe realme 12 Pro ofer─â o rat─â de re├«mprosp─âtare de 120 Hz, ceea ce confer─â un plus pentru gama de pre╚Ť ├«n care joac─â. OK, sunt tot mai multe telefoane de gam─â medie care ofer─â a╚Öa ceva, dar corobor─âm asta cu designul care iese ├«n eviden╚Ť─â, cu bateria mare ╚Öi pre╚Ťul corect.

Raportul mai mare de 93% dintre ecran ╚Öi corp, cam pe unde se reg─âsesc ╚Öi flagship-urile Android, ├«i permit s─â fie utilizat cu u╚Öurin╚Ť─â ╚Öi pentru binging. De asemenea, acesta ofer─â o luminozitate maxim─â de p├ón─â la 950 de nits. Configura╚Ťia de difuzoare stereo cu suport Dolby Atmos completeaz─â foarte bine acest ecran frumos. ╚śi ├«mi asum fiecare cuv├ónt din aceast─â afirma╚Ťie – este unul dintre cele mai calitative ╚Öi bine calibrate display-uri de pe pia╚Ťa mid-range.

Fiind vorba de un ecran OLED, acesta ofer─â un raport de contrast excelent, iar culorile par str─âlucitoare ╚Öi vii, ├«n special ├«n modul vivid. Utilizatorii care prefer─â culori mai realiste pot trece la modul Cinematic, iar utilizatorii care doresc un contrast mai mare pot opta pentru modul str─âlucitor, care exagereaz─â pu╚Ťin mai mult culorile ╚Öi care, cu siguran╚Ť─â, arat─â pu╚Ťin nefiresc.

La nivel audio, realme se descurc─â la fel de bine, oferind un sunet clar ╚Öi bine conturat, cu ajutorul celor dou─â difuzoare stereo. Bine, dac─â urci cu volumul peste 90% , este posibil s─â nu fie tocmai ok, ├«n func╚Ťie de tipul melodiei. ­čÖé

Camera foto și video

realme 12 Pro vine cu o camer─â principal─â dotat─â cu un senzor nu tocmai nou ╚Öi nici tpcmai perdormant – Sony IMX882 de 50MP cu suport OIS. Cu toate acestea, rezultatele sunt destul de bune.

Senzorul s─âu de 1/2 inch are o distan╚Ť─â focal─â echivalent─â cu 26 mm ╚Öi o deschidere f/1.8. Produc─âtorul spune c─â acest obiectiv este ideal pentru a captura fotografii expansive at├ót ├«n condi╚Ťii de lumin─â natural─â, c├ót ╚Öi ├«n condi╚Ťii de lumin─â slab─â. Datorit─â deschiderii mari, se spune c─â senzorul principal permite o lumin─â ampl─â, ├«mbun─ât─â╚Ťind claritatea imaginii.

Vă las câteva dintre fotografiile făcute de mine, pe timpul review-ului:

camera principal─â, mod zi, zoom diferit

camera principal─â, mod zi, HI-RES

camera principal─â, mod street

camera principal─â, mod bokeh

camera selfie, mod zi

camera selfie, mob zi, bokeh

Mai jos vă las și filmările cu realme 12 Pro:

Baterie

realme 12 Pro include o baterie destul de mare – 5.000 mAh – pentru dimensiunile sale, cu suport pentru ├«nc─ârcare rapid─â de 67W, care dureaz─â aproximativ 50 de minute pentru a ├«nc─ârca complet bateria. Odat─â ├«nc─ârcat complet, telefonul poate oferi p├ón─â la 6 ore de func╚Ťionare a ecranului ├«n cazul unei utiliz─âri regulate.

Din p─âcate, telefonul nu vine cu suport pentru ├«nc─ârcarea wireless…

Pre╚Ť, puncte pro ╚Öi contra

Telefonul este destinat utilizatorilor de gam─â medie, dar pare un downgrade al seriei OnePlus 12: acela╚Öi tip de design (nu identic, ├«ns─â, ╚Öi cu un plus pentru modelul de fa╚Ť─â), dimensiuni ╚Öi greutate aproape similare, perioada de lansare identic─â etc.

╚śtiu c─â BBK, compania care de╚Ťine cele dou─â branduri – pe l├óng─â OPPO ╚Öi vivo – vrea s─â optimizeze c├ót mai mult costurile, dar le-a╚Ö sugera s─â diferen╚Ťieze mai mult modelele lor.

Preturile sunt dupa cum urmeaza:

realme 12 Pro de la 1999 lei

realme 12 Pro + de la 2499 lei

Disponibilitate final de Aprilie si va fi disponibil la eMAG, Flanco, Carrefour, PC Garage

PRO

design frumos, mai ales prin prisma pielii ecologice folosite

dual-sim, compatibil 5G

încărcare ultra-rapidă la 67W

performan╚Ť─â bun─â ├«n utilizare

display excelent cu refresh rate de 120 Hz

camere bune pentru gama lui

5G pe ambele SIM-uri

CONTRA

certificare doar IP65

procesorul putea fi mai nou

incompatibil eSIM

lipsa încărcării wireless

doar doi ani suport software