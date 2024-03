Review realme 12 Pro Plus – un telefon cu camera periscop la un pret corect

realme a lansat astazi noile telefoane din seria 12 in cadrul unui eveniment din Atena. L-am trimis pe Darius sa vada despre ce este vorba, insa noi aveam telefoanele in redactie de ceva timp. Eu si Cristi v-am pregatit doua review-uri, la 12 Pro si 12 Pro+.

Anul trecut am ramas placut impresionat de realme 11 Pro. A fost o serie reusita cu un design foarte interesant, dar realme trebuia sa mai lucreze la unele aspecte precum camera foto. Cu noua seria realme 12 vedem cateva schimbari importante pe partea de camera foto, fix acolo unde conteaza.

Apropo, avem si TikTok acum, iar primul clip este cu acest telefon:

Design-ul in mare parte a ramas acelasi, dar a fost introdusa o piele mai moale si un design in jurul camerelor usor modificat si realizat de un mare artist. Cristi a vorbit in detaliu despre realme 12 Pro asa ca nu o sa ma repet cu vorbele.

Diferenta dintre realme 12 Pro si realme 12 Pro+ este destul de mica, iar la capitolul design nu este nici o schimbare. Va las pozele mai jos si voi trece in revista strict ceea ce conteaza, iar esentialul il gasiti la Cristi.

Design

Specificatii

Ecran AMOLED 120Hz, 800nits HBM, 950 nits peak, 6.7 inch, 1080 x 2412 pixeli

Snapdragon 7s Gen2 4nm

128GB, 256GB, 512GB

8GB/12GB RAM

Camera foto principala de 50MP cu sistem Omnifocal cu zoom 0.6x, 1x, 2x, 3x si 6x, senzor Sony IMX890 fata de IMX882 pe 12 Pro

Camera foto periscop cu senzor OV64B Omnivision de 1/2inch, 64MP, cu zoom optic 3x in-sensor

Camera ultrawide de 8MP

Camera selfie 32MP

Difuzoare stereo cu Dolby

Baterie de 5000mAh cu incarcare rapida la 67W

Camera foto

Se vede clar o evolutie fata de seria anterioara. Calitatea a crescut considerabil insa am unele mentiuni de facut. Imi plac foarte mult culorile. Pozele sunt naturale, deloc suprasaturate si au detalii. Senzorul este unul bun si se descurca excelent in conditii vitrege.

Cand ai lumina buna pozele ies foarte bine, iar noaptea se descurca la fel de admirabil. Pozele pe timp de noapte au o tenta galbuie in stilul iPhone si nu pot spune ca ma deranjeaza. Se vad detaliile destul de bine.

La unele cadre realizate in lumina slaba sau cand cerul este intunecat, pozele tind sa aiba un anumit zgomot de imagine. Ma asteptam ca telefonul sa stie sa rezolve aceasta problema printr-un artificiu software.

Exista si efectul de lensflare uneori, insa sunt telefoane de peste 1000 de euro care au problema asta, deci nu o sa incadrez la minus treaba asta.

Declansarea este destul de rapida, dar trecerea printre camere este vizibila si usor deranjanta. Atunci cand faci zoom exista un mic delay si uneori mai sacadeaza.

Functia portret functioneaza bine si pare ca stie ce face. Mie imi place cum se descurca la capitolul asta. Ce nu imi place si consider ca este tras de par, zoom-ul optic urias.

Pana la 6x totul functioneaza bine, ai o oarecare calitate. Totusi, nu inteleg de ce au promovat un zoom de pana la 120X in conditiile in care nu ai ce sa faci cu respectivele fotografii. Calitatea este foarte slaba cand treci de 20x. Poti sa intelegi ce se afla in cadru si cam atat. Nu ii vad rolul si cred ca puteau implementa mai eficient acest zoom urias.

Repet, pana la 6x este perfect si este suficient. Mai departe sunt doar povesti.

Filmarile nu sunt rele deloc, aveti mai sus sample.

Interfata

Simpla si intuitita dar cu anumite aplicatii instalate pe care trebuie sa le stergi. Dupa ce le stergi tot insista cu niste aplicatii si jocuri pe care sa le instalezi. Pot intelege ca s-a cumparat spatiu de stocare pe acest telefon si ca anumite companii au dreptul asta, dar mi se pare prea intruziv.

In afata de asta nu am nimic de reprosat. Telefonul se misca foarte bine si ai multe optiuni de personalizare.

Cristi a vorbit despre realme 12 Pro si despre autonomie, sunet, ecran. Nu s-a schimbat nimic la acest capitol si va invit sa cititi si review-ul lui pentru fratele mai mic.

Telefoanele sunt identice din multe puncte de vedere, mai putin camera si procesor. Aici avem un procesor o idee mai bun, Snapdragon 7s Gen2 vs Snapdragon 6 Gen1, un senzor foto pe camera principala mai bun si un senzor cu lentila periscop pentru zoom.

Ambele telefoane sunt oferite cu protectie IP65, senzor de amprenta si Android 14 cu realme UI 5.0.

realme 12 Pro+ costa de la 2499 lei si va fi disponibil de la finalul lui aprilie in magazinele partenere: eMAG, PC Garage, Flanco si Carrefour.

PRO

Design reusit, arata bine de tot

Camera foto buna

Încărcare ultra-rapidă la 67W

Nu are lag, se misca excelent

Ecran foarte bun

CONTRA