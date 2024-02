Review Redmi Buds 5 Pro: calitate la preț mic

La acel eveniment de lansare despre care am vorbit deja, am primit la test și Redmi Buds 5 Pro, gama superioară a căștilor pentru care am publicat deja review aici.

Prin urmare, nu voi insista foarte mult cu textul, ci voi puncta ce este diferit fată de cele menționate anterior.

Specificații

Tip produs Căști fără fir Tipul căștilor in ear Funcții 3 moduri de anulare a zgomotului ANC

Posibilitate de conectare simultană la 2 dispozitive

Control tactil

Google Fast Pair Comunicare Bluetooth 5.3 Protocoale BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP Sunet Hi-Res Audio Wireless

Hi-Fi Impedanță 16 Ω Tensiune de intrare 5V Capacitatea bateriei Handset: 54 mAh, carcasă: 480 mAh Durata de viata a bateriei Până la 38 de ore (cu carcasa de încărcare) Microfon incorporat Da, un triplu Autonomie până la 10 m Conectivitate USB-C Materialul executării Plastic/Piele sintetică de înaltă calitate Greutate 42,8 g (set), 5,1 g (handset) Certificate IP54 Conținut Manual de instrucțiuni

Cutie încărcare

Redmi Buds 5 Pro

Ambalaj și accesorii

Cutia este similară cu cea de la celălalt produs testat, așa că nu mai detaliez nimic pe subiect. 🙂

Design

Spre deosebire de modelul de bază, aici avem un design mult mai clasic, apropiat de cel al căștile celor de la Apple. Nu pot să spun că este ceva negativ sau mai ergonomic decât cel de la Redmi Buds 5, dar e diferit. Oricum ar fi, sunt ușor de purtat și de transportat. 🙂

Căștile primite de mine sunt de o culoare albastră, dar mai sunt disponibile și pe alb sau negru. Cele din urmă sunt realizate din piele ecologică în partea de jos.

Cutia ovală nu este prea mare – aș spune că este de dimensiune clasică pentru mai toate căștile acestea, indiferent de producător -, are pe partea de jos mufa de încărcare și butonul de pairing, pe spare numele companie și pe partea din față un led de stare. O dată deschise, aveți acces la căști, care sunt cam de aceleași dimensiuni ca și Redmi Buds 5, cu același tip de dungă pe lateralul lor.

Utilizare

Am folosit căștile pe iPhone, pe laptop și la un smart TV din casă. Cum și ele au conectare duală, poți să le folosești ușor la dou gadgeturi. În plus, sunt comod de purtat.

Față de celelale căști testate anterior, vin cu un ANC mai pronunțat, dar nu vă așteptați la rezultate excepționale. De asemenea, sunetele sunt și ele mai bine evidențiate, dar nu vor fi căștile pentru audiofili. În apeluri s-a comportat aproape identic cu Buds 5, fprp a observa vreo creștere sau scădere de calitate.

Poate mai interesant este să discutăm despre faptul că poți customiza tu ANC-ul sau că Xiaomi oferă ceva ce seamă cu spatial audio de la Jabra Elite 10 (review aici) și care se numește Dimensional Audio. Cu toate acestea, setarea pare să facă melodiile să sune mai goale și cu ecou, așa că l-am dezactivat rapid. E drept, față de cele două produse este o diferență impresionantă de preț și de know-how al companiilor care le produc…

Aplicația este aceeași și este la fel de intuitiv de folosit.

Autonomie

În ceea ce privește durata de viață a bateriei, Xiaomi spune că Redmi Buds 5 Pro oferă în jur de 10 ore cu o singură încărcare, iar acest lucru pare a fi real. Nu am reușit să le descarc, dar o săptămână de muzică, filme și apeluri nu le-au descărcat.

Preț și concluzie