Review Redmi Buds 5: căști TWS ieftine și bune

La evenimentul de lansare a noii game Note 13 au fost prezentate și căștile de buget Redmi Buds 5. Cum au fost la mine timp de două săptămâni, am putut pregăti un review complet pentru voi.

Deși piața de purtabile este tot mai aglomerată și oferă tot mai mult revenue producătorilor, căștile nu au beneficiat de un tratament special, fiind încadrate la capitolul ”și altele”. 🙁

Specificații

Tip produs Căști fără fir Tipul căștilor Fără fir

În ureche Funcții 3 moduri de anulare a zgomotului ANC

Google Fast Pair Comunicare Bluetooth 5.3 Protocoale HSP/HFP/A2DP/AVRCP Sunet Hi-Fi Impedanță 32 Ohm Tensiune de intrare 5V Capacitatea bateriei Handset: 54 mAh, carcasă: 480 mAh Durata de viata a bateriei până la 40 de ore cu carcasă Microfon incorporat Da, dublu Autonomie până la 10 m Conectivitate USB-C Dimensiuni căști 29,5 × 21,4 × 23,5 mm carcasă 61 × 50 × 24,6 mm Greutate 42 g (cutie) 5,3 g (căști) Conținut Manual de instrucțiuni

Cutie încărcare

Redmi Buds 5

Ambalaj și accesorii

Cutia este una simplă, albă, cu logo Mi pe ea, iar la interior găsim cutia de încărcare și căștile, un manual, cablul de încărcare USB la USB-C și doup seturi de silicon pentru fixarea în ureche.

Design

Sunt trei culori disponibile: Black, White sau Sky Blue, iar eu le-am primit pe ultimele. Dar, vorba unui prieten – culoarea nu e relevantă; important e să fie negre. 🙂

Sunt niște căști simple, cu un design banal aș spune, dar nu e nimic de blamat aici. Fiind vorba despre niște căști. Cât poți inova în acest domeniu?!? Cu toate acestea, țin să remarc dunga mată care este pe lateralele lor, ceea ce le distinge puțin de concurrență.

Cât despre cutie, este destul de mică pentru a putea fi luată cu tine oriunde, iar finisajul ei este chiar plăcut. Pe partea de sus este scris numele brandului, pe cea inferioară este un sticker cu specificațiile tehnice, în față are mufa de încărcare, pe lateralul drept butonul de pairing, iar la interior are un led de status. Chiar mi-a plăcut sistemul de deschidere, care îi conferă aspectul unei cutiuțe pentru verighete. 🙂

Utilizare

Am folosit căștile mai ales pe drumul de întoarcere de la evenimentul menționat la primul paragraf, până în Timișoara. În tot acest timp, și au fost vreo patru ore în total, nu am simțit vreun discomfort și nici nu am simțit că le pierd când alergam după șoferul de la Uber (da, am pățit și așa ceva, dar e scuzabil; omul nici nu știa că e liber oficial a doua zi, pe 24 ianuarie, și ce sărbătorim atunci!!!). A ajutat și construcția lor – pentru că fiecare cască măsoară 30x22x24 mm și cântărește doar 5 grame.

Pentru cei care sunt mai activi decât mine și fac sport mai des, aflați că Redmi Buds 5 vin cu certificare IPX4, ceea ce înseamnă că pot rezista la stropi de apă. Practic le poți lua la jogging și când plouă afară…

În plus, oferă conectivitate duală, ceea ce a însemnat că le-am putut folosi legate și la laptop, când scriam articole și ascultam muzică pe fundal, dar și la telefonul meu. Sunt compatibile cu Windows, iOS și Android, dar doar ultimele două beneficiază de o aplicație – Xiaomi Earbuds – care le permite un control mai calitativ. De altfel, dacă folosiți căștile fără acea aplicație este indicat să nu dați volumul peste 75% pentru că va distorsiona.

Prima împerechere s-a făcut extrem de rapid, iar din aplicație am putut seta cum controlez căștile prin gesturi (puteți să le lăsați pe cele presetate sau să alegeți voi ce face fiecare gest de pe fiecare cască). Aplicația oferă o gamă de efecte de reglare a sunetului, inclusiv îmbunătățirea vocii și amplificarea frecvențelor înalte și joase, permițându-vă să vă adaptați experiența de ascultare în funcție de preferințele dumneavoastră. Cu toate acestea, basul nu este unul extrem de puternic, indiferent de setare.

Am citit câteva review-uri din media internațională care spuneau că le-a fost destul de dificil de folosit controlul prin gesturi, dar eu nu am avut nicio problemă. Ba, mai mult, aș putea trece asta la capitolul plusurilor!

Proiectate pentru a oferi o experiență audio îmbunătățită, Redmi Buds 5 dispun de până la 46dB ANC cu trei moduri care acoperă o gamă largă de zgomot de fundal. În plus, trei moduri de transparență 15 permit utilizatorilor să audă mai mult din ceea ce doresc și mai puțin din ceea ce nu doresc.

Am apreciat însă existența modului de noise cancelation, deși prețul ar putea sugera altceva. Iar aceasta chiar își face treaba, chiar și în avion, când ești amplasat chiar în dreptul motoarelor și ai în față un cuplu dornic să povestească tot ce s-a întâmplat la onomastica unde au fost invitați. 🙂

În plus, pentru că Redmi Buds 5 oferă suport pentur in-ear-detection, nu trebuie să vă stresați că muzica va continua și după ce le scoateți din urechi.

La capitolul apeluri stă surprinzător de bine, audiția fiind bună de partea ambilor interlocutori, dat fiind că are două microfoane și setări care pot anula destul de bine mediile zgomotoase.

Autonomie

Fiecare cască Redmi Bud 5 are o baterie de 150 mAh, în timp ce carcasa de încărcare are o baterie de 500 mAh. La o singură încărcare, căștile pot rezista până la 10 ore cu ANC-ul dezactivat. Cu carcasa de încărcare, puteți obține o autonomie totală de până la 40 de ore. Unde mai pui că poți încărca rapid cutia de depozitare, pentru că este compatibilă fast charge!

Preț și concluzie

Redmi Buds 5 sunt o opțiune foarte bună pentru oricine caută o pereche de căști wireless accesibile și de înaltă calitate. Acestea oferă o experiență de ascultare confortabilă și imersivă, cu caracteristici precum anularea zgomotului, comenzi tactile și o durată lungă de viață a bateriei.

Cu un preț recomandat de vânzare de 229 Lei, Redmi Buds 5 reprezintă o alternativă extrem de interesantă pentru cei care caută o pereche de căști bluetooth ieftine și bune. Sunt disponibile la Orange, Vodafone, Telekom, Digi, Altex, eMAG, Flanco și mi-home.ro.