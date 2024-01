Seria Redmi Note 13 a fost lansată azi în București, împreună cu trei noi purtabile, iar prețurile sunt unele promoționale

Xiaomi a organizat azi în capitală un eveniment regional dedicat lansării seriei Redmi Note 13, ce include cinci noi dispozitive ce extind populara gamă: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G și Redmi Note 13.

Despre specifica╚Ťiile telefoanelor am scris deja aici, iar review-ul complet al modelului de mijloc – Redmi Note 13 Pro – va urma ├«n perioada urm─âtoare. Smartphone-urile vor fi disponibile pe canalele oficiale Xiaomi din Rom├ónia – Orange, Vodafone, Telekom, Digi, Altex, eMAG, Flanco ╚Öi mi-home.ro.

Xiaomi a marcat debutul interna╚Ťional al seriei Redmi Note 13 printr-un parteneriat cu campania global─â Red Bull Can You Make It?, anun╚Ť├ónd o colaborare extins─â cu marca de b─âuturi energizante ╚Öi integr├ónd noua gam─â Redmi Note 13 ├«n cadrul acestei aventuri epice.

Seria Redmi Note 13 devine instrumentul principal pentru studen╚Ťii din 61 de ╚Ť─âri, oferindu-le oportunitatea de a participa la aceast─â aventur─â excep╚Ťional─â pe tot continentul european. Echipa╚Ťi cu dispozitivele Redmi Note 13, ace╚Öti studen╚Ťi vor putea s─â ├«ndeplineasc─â provoc─âri, s─â captureze con╚Ťinut ╚Öi s─â ├«mp─ârt─â╚Öeasc─â experien╚Ťele lor ├«n timp real, aduc├ónd un plus de inova╚Ťie ╚Öi entuziasm ├«n cadrul c─âl─âtoriei lor. Detalii suplimentare despre aceast─â colaborare captivant─â sunt disponibile pe www.redbullcanyoumakeit.com ╚Öi pe canalele de social media ale Xiaomi.

Pentru c─â am fost invita╚Ťi la acest eveniment, am avut ocazia s─â vedem ╚Öi celelalte trei produse care au fost prezentate, toate din gama purtabilelor: dou─â c─â╚Öti TWS (Redmi Buds 5 Pro ╚Öi Redmi Buds 5) ╚Öi un smartwatch (Redmi Watch 4).

Redmi Watch 4

Redmi Watch 4 este┬á un smartwatch cu un afi╚Öaj s─âu AMOLED de 1,97 inci, cu design inspirat (poate prea mult) din cel al Apple Watch. Cu cel mai mare format p─âtrat din seria Redmi, acest smartwatch promite o privire cuprinz─âtoare asupra informa╚Ťiilor importante.

La nivel de design, ceasul integreaz─â o ram─â din aliaj de aluminiu ╚Öi este primul smartwatch al brandului care dispune de o coroan─â rotitoare din o╚Ťel inoxidabil OTS, ce permite o interac╚Ťiune mai facil─â. Cu un mecanism de eliberare rapid─â complet nou, schimbarea curelelor pentru a se potrivi stilului personal devine rapid─â ╚Öi u╚Öoar─â.

Senzorul PPG cu patru canale avansat din Redmi Watch 4 aduce o precizie ├«mbun─ât─â╚Ťit─â ├«n monitorizarea ritmului cardiac ╚Öi a satura╚Ťiei de oxigen din s├ónge. Cu mai mult de 150 de moduri sportive, inclusiv ╚Öase activit─â╚Ťi recunoscute automat, acest smartwatch se anun╚Ť─â un companion pentru cei care ├«l folosesc ╚Öi la fitness.

Ceasul permite apeluri prin conectivitate bluetooth, permi╚Ť├ónd utilizatorilor s─â r─âspund─â la apeluri prin simpla ridicare a m├óinii ╚Öi atingere. Redmi Watch 4 este disponibil ├«n variante de culoare Obsidian Black sau Silver Grey, iar utilizatorii pot opta pentru curele colorate Pastel Purple, Dark Cyan sau Mint Green, pentru un plus de stil ╚Öi personalizare. Un pas important ├«n tehnologia smartwatch-urilor, Redmi Watch 4 aduce o combina╚Ťie echilibrat─â ├«ntre func╚Ťionalitate avansat─â ╚Öi design atr─âg─âtor.

Redmi Buds 5 Pro

Redmi Buds 5 Pro oferă un sunet imersiv și caracteristici avansate, venind cu suport pentru codec-ul Bluetooth LDAC și o anulare activă a zgomotului (ANC) de până la 52dB.

C─â╚Ötile dispun de trei moduri ANC, un mod AI adaptiv ╚Öi trei moduri de transparen╚Ť─â, oferind utilizatorilor op╚Ťiuni inteligente pentru diverse medii de ascultare. Cu cinci profiluri EQ diferite, experien╚Ťa audio poate fi personalizat─â pentru a se potrivi preferin╚Ťelor individuale. Autonomia ajunge p├ón─â la 10 ore de redare continu─â ╚Öi p├ón─â la 38 de ore de utilizare constant─â atunci c├ónd sunt legate de carcasa lor ergonomic─â.

Sunt disponibile în culorile Midnight Black și Aurora Purple.

Redmi Buds 5

Pe de alt─â parte, Redmi Buds 5 aduc o experien╚Ť─â audio ├«mbun─ât─â╚Ťit─â, oferind p├ón─â la 46dB ANC cu trei moduri ╚Öi trei moduri de transparen╚Ť─â pentru a personaliza experien╚Ťa de ascultare. Cu o durat─â de redare de p├ón─â la 10 ore ╚Öi o utilizare continu─â de p├ón─â la 40 de ore atunci c├ónd sunt asociate cu carcasa de ├«nc─ârcare, aceste c─â╚Öti sunt disponibile ├«n culorile Black, White ╚Öi Sky Blue. Carcasa lor se distinge printr-un design atractiv al benzii de lumin─â ╚Öi o combina╚Ťie ├«ntre un exterior mat ╚Öi un interior lucios.

Seria Redmi Buds 5 aduce ╚Öi suport pentru aplica╚Ťia Xiaomi Earbuds, compatibil─â cu diverse m─ârci de smartphone-uri, inclusiv cu iPhone. Prin intermediul acestei aplica╚Ťii, utilizatorii pot beneficia de func╚Ťionalit─â╚Ťi extinse, precum anularea personalizat─â a zgomotului, anularea inteligent─â a zgomotului ambiental, reglaj EQ personalizat ╚Öi sunet imersiv ├«ncorporat, oferind o experien╚Ť─â audio complet─â.

Pre╚Ťuri

Pre╚Ťurile pentru fiecare dintre produse sunt cele de mai jos:

Redmi Note 13 Pro+ 5G este disponibil ├«n variantele Midnight Black, Moonlight White ╚Öi Aurora Purple, cu dou─â variante de stocare. Pre╚Ťul recomandat de v├ónzare este 2.399 Lei (8GB+256GB) ╚Öi 2.699 Lei (12GB+512GB).

este disponibil ├«n variantele Midnight Black, Moonlight White ╚Öi Aurora Purple, cu dou─â variante de stocare. Pre╚Ťul recomandat de v├ónzare este (8GB+256GB) ╚Öi (12GB+512GB). Redmi Note 13 Pro 5G este disponibil ├«n variantele Midnight Black, Ocean Teal ╚Öi Aurora Purple, cu varianta de stocare 8GB+256GB la pre╚Ťul recomandat de v├ónzare de 1.999 Lei .

este disponibil ├«n variantele Midnight Black, Ocean Teal ╚Öi Aurora Purple, cu varianta de stocare 8GB+256GB la pre╚Ťul recomandat de v├ónzare de . Redmi Note 13 Pro este disponibil ├«n variantele Midnight Black, Lavender Purple ╚Öi Forest Green, cu varianta de stocare 8GB+256GB la pre╚Ťul recomandat de v├ónzare de 1.699 Lei .

este disponibil ├«n variantele Midnight Black, Lavender Purple ╚Öi Forest Green, cu varianta de stocare 8GB+256GB la pre╚Ťul recomandat de v├ónzare de . Redmi Note 13 5G este disponibil ├«n variantele Graphite Black, Ocean Teal ╚Öi Arctic White, cu dou─â variante de stocare. Pre╚Ťul recomandat de v├ónzare este 1.399 Lei (6GB+128GB) ╚Öi 1.599 Lei (8GB+256GB).

este disponibil ├«n variantele Graphite Black, Ocean Teal ╚Öi Arctic White, cu dou─â variante de stocare. Pre╚Ťul recomandat de v├ónzare este (6GB+128GB) ╚Öi (8GB+256GB). Redmi Note 13 este disponibil ├«n variantele Midnight Black, Mint Green, Ice Blue ╚Öi Ocean Sunset, cu dou─â variante de stocare. Pre╚Ťul recomandat de v├ónzare este 1.099 Lei (6GB+128GB) ╚Öi 1.199 Lei (8GB+256GB).

este disponibil ├«n variantele Midnight Black, Mint Green, Ice Blue ╚Öi Ocean Sunset, cu dou─â variante de stocare. Pre╚Ťul recomandat de v├ónzare este (6GB+128GB) ╚Öi (8GB+256GB). Redmi Watch 4 este disponibil ├«n variantele Silver Gray ╚Öi Obsidian Black, al─âturi de curele asortate, la pre╚Ťul recomandat de v├ónzare de 599 Lei.

este disponibil ├«n variantele Silver Gray ╚Öi Obsidian Black, al─âturi de curele asortate, la pre╚Ťul recomandat de v├ónzare de Lei. Redmi Buds 5 Pro sunt disponibile ├«n variantele Midnight Black ╚Öi Aurora Purple, la pre╚Ťul recomandat de v├ónzare de 399 Lei.

sunt disponibile ├«n variantele Midnight Black ╚Öi Aurora Purple, la pre╚Ťul recomandat de v├ónzare de Lei. Redmi Buds 5 sunt disponibile ├«n variantele Black, White ╚Öi Sky Blue, pre╚Ťul recomandat de v├ónzare de 229 Lei.

├Äncep├ónd cu 23 ianuarie ╚Öi p├ón─â pe 6 februarie, Redmi aduce o ofert─â atr─âg─âtoare utilizatorilor din Rom├ónia. La achizi╚Ťionarea modelului Redmi Note 13 Pro+ 5G sau Redmi Note 13 Pro 5G, ace╚Ötia vor primi gratuit un Redmi Watch 3. De asemenea, cei care opteaz─â pentru Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro sau Redmi Note 13 vor primi ca bonus o br─â╚Ťar─â Xiaomi Smart Band 8.

De asemenea, clien╚Ťii care achizi╚Ťioneaz─â oricare dintre modelele men╚Ťionate ├«n perioada 23 ianuarie – 23 februarie 2024, de la orice partener autorizat de v├ónzare, fie online, fie offline, ╚Öi ├«╚Öi activeaz─â produsul ├«n Rom├ónia, vor beneficia de un serviciu unic de repara╚Ťii gratuite la Centrul de service local Xiaomi. Aceast─â ofert─â special─â se aplic─â ├«n primele ╚Öase luni de la cump─ârare, ╚Öi acoper─â repara╚Ťii ale ecranului ├«n caz de deteriorare sau avarie cauzat─â de ac╚Ťiuni neinten╚Ťionate ale consumatorului, cum ar fi o c─âdere accidental─â.

Cum vi se par specifica╚Ťiile ╚Öi pre╚Ťurile?