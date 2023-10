CAT S75 Review – primul telefon bidirectional prin satelit construit pentru medii dure

In momentul in care smartphone-ul CAT S75 a ajuns la mine mi-am spus: „asta e un telefon pentru Bear Grylls si nu numai!”

CAT S75 nu e un smartphone chiar „normal” si care sa faca ochi dulci oricarui tanar pasionat de tehnologie prin bling-bling-uri. E un smartphone construit sa reziste mediilor ostile si sa iti sara in ajutor chiar si atunci cand semnalul mobil este inexistent. Haideti sa-l luam la „bani marunti” si sa vedem ce stie si ce-l face special.

Design si constructie

S75 este mai mare, mai greu si mai gros ca majoritatea telefoanelor de pe piata. Pentru toate acestea insa are niste motive intemeiate. A fost gandit si proiectat sa reziste socurilor, loviturilor accidentale de orice fel, apei (chiar si apei fierte), prafului si noroiului. Este certificat IP68/69 si MIL-STD-810H. Ecranul este protejat cu sticla Corning Gorilla Glass Victus, iar buza exterioara a telefonului este inaltata aproximativ 1mm pentru a-l proteja in cazul posibilelor accidentari. Marginile ecranului sunt foarte pronuntate, iar camera de selfie se ascunde intr-un notch. Rama este din aluminiu, imbracata in TPU (poliuretan termoplastic), iar capacul din spate realizat din policarbonat.

Pe spate este prezenta insula celor 3 senzori foto, blitul si un senzor de amprenta fizic. Pe partea dreapta lateral este prezent butonul de deblocare si cele dedicate volumului. Butonul de deblocare nu are tocmai o pozitie ideala, fiind asezat foarte sus. Pe partea stanga este prezent un buton programabil, iar in partea de sus este prezent butonul de SOS. Pentru a evita posibila apasare a acestuia din greseala, a pastrat aceiasi inaltime ca si rama telefonului. Incarcarea se face prin portul USB tip C pozitionat clasic la baza telefonului.

Este dual SIM, iar al doilea slot este ocupat de cartela SIM speciala pentru mesageria prin satelit. Are si clasicul LED de notificari!

Telefonul este solid si bine construit astfel incat nu veti avea emotii sa-l utilizati indiferent de conditiile meteo sau de posibilele riscuri la care il veti expune. As spune ca arata ca un smartphone din 2018 care a fost imbracat intr-o husa rezistenta.

Experiența în utilizare: software, performanță și baterie

Un Android 12 stoc cu foarte putine aplicatii extra ruleaza pe CAT S75. Aplicatiile Google sunt folosite pentru a opera majoritatea functiilor si in materie de aplicatii proprietare sunt prezente 3: Cat Phones, Toolbox si Bullitt. Cat Phones nu face altceva decat sa deschida direct pagina web cu catalogul telefoanelor CAT. Toolbox ofera o suita de aplicatii care pot fi descarcate pentru diverse activitati precum navigare, constructii sau ferme, dar care e redirectionata tot spre Google Play odata ce e selectata o aplicatie. Bullitt, care e folosita pentru mesagerie prin intermediul satelitului, este singura din cele 3 cu adevarat utila.

Androidul stoc se bazeaza pe o experienta simpla si rapida – o alegere foarte buna pentru un asemenea terminal din punctul meu de vedere. Ajutat de un procesor octa-core Mediatek Dimensity 930 realizat pe o tehnologie de 6nm si 6GB RAM, telefonul raspunde la comenzi fara intarzieri, iar aplicatiile functioneaza in parametrii normali. Partea hardware ofera suficienta putere pentru a-l ajuta sa indeplineasca cerintele utilizatorului. In materie de suport va primi 2 actualizari majore de OS – Android 13 si Android 14. Avand in vedere ca a fost lansat anul acesta cu Android 12 si Android 14 e lansat luna aceasta, e putin dezamagitor ca nu a fost lansat cu Android 13 si sa ofere suport pana la Android 15. Va primi insa actualizari de securitate o perioada de 3 ani.

Memoria interna este de tip UFS si este de 128GB. Se poate extinde prin intermediului slotului secundar de SIM cu un card microSD.

Bateria are o capacitate de 5000mAh si se incarca la 15W. Este disponibila si incarcarea wireless. Un ciclu complet de incarcare dureaza cam 100 de minute. In materie de autonomie am reusit sa obtin aproape 2 zile de utilizare normala. Ecranul nu suporta Always-on-Display si daca este folosit strict pe modul satelit, reteaua mobila este dezactivata si nu cauta semnal in continuu. O singura incarcare asigura o autonomie pe care te poti baza.

Functii speciale – Bullitt Satellite Messenger

Incepand de anul trecut, anumite modele din seria iPhone 14 ofereau posibilitatea comunicarii de urgenta prin intermediul retelei proprietare de satelit. CAT S75 duce comunicarea prin satelit la nivelul urmator. Chipsetul Mediatek ii permite comunicarea prin rute standardizate 3GPP NTN, astfel ca poate utiliza retelele de sateliti de la diferiti furnizori pentru mesagerie chiar si atunci cand semnalul GSM nu e disponibil, rezultand intr-o arie de acoperire mult mai mare. Pentru localizare foloseste GPS, BeiDou, SBAS, Galileo si Glonass.

Este unul dintre cele mai avansate telefoane de pe piata cand vine vorba de mesagerie bidirectionala prin satelit. Poti trimite mesaje catre orice numar de telefon alaturi de locatia unde te afli.

Pentru a folosi mesageria prin satelit, pe langa telefon, aveti nevoie si de un abonament pe baza de subscriptie lunara. In functie de nevoi sunt 4 abonamente disponibile. Serviciul de SOS este operat de Focus Point International.

Essentials – vine cu primul an inclus la achizitia telefonului si ofera pana la 30 de mesaje prin satelit pe luna si serviciu SOS 24/7, in mod normal ar costa 5 euro pe luna

Everyday

Premium

Freedom

Primele 3 sunt disponibile doar pe baza unui abonament incheiat pe o perioada de 12 luni, doar cel din urma oferind un model flexibil. Poza de mai jos contine toate detaliile, iar harta cu zonele acoperite o puteti studia aici – Europa si SUA sunt acoperite total.

Cum functioneaza? Prin intermediul aplicatiei Bullitt Satellite Messenger alegeti o persoana din agenda cui vreti sa-i trimiteti un mesaj cu sau fara coordonatele locatiei in care va aflati. Mesajul va ajunge sub forma unui SMS cu un link de unde va trebui descarcata aplicatia si instalata si pe telefonul lor pentru a va putea raspunde. In cazul lor mesajul va fi trimis ca un SMS, iar la voi va ajunge prin intermediul satelitului. Ideal ar fi ca persoana cu care urmeaza sa comunicati prin mesaje prin satelit sa stie de aceasta varianta sa nu aiba impresia ca mesajul primis este un spam si sa-l ignore. Va fi necesar sa isi creeze un cont gratis in aplicatia Bullitt pentru a va putea raspunde.

Camera foto si video

Un senzor de 50MP cu PDAF este utilizat pentru pozele standard. In functie de scenariu se pot obtine rezultate bunicele – in lumina puternica si cer senin, dar odata ce mediul nu mai este ideal se pierde puternic din detaliu. E o oportunitate putin ratata as spune, avand in vedere ca telefonul ar putea fi un partener pentru cei care umbla mult pe munte si doresc sa fotografieze peisaje. Pe de alta parte, majoritatea care doresc sa imortalizeze clipa cam au aparate dedicate. Eu va las cateva sample-uri oricum.

Camera ultra-wide de 8MP de asemenea produce poze de o calitate discutabila.

Selfie-urile jongleaza intre bune si sterse. Concluzia pe care o trag este ca partea software nu e suficient de matura – procesorul si senzorii foto sunt o alegere potrivita, dar partea software are nevoie de un tuning.

Zoom-ul maxim este 5x. Mai jos zoom 2x, 4x si 5x. In conditii optime de lumina sunt utilizabile.

Pozele in lumina slaba pastreaza aspectul natural al culorilor si un nivel surprinzator de decent de detaliu. Cateodata apare un „filtru de praf” precum in a treia poza.

Filmarile se fac la rezolutia FullHD si la doar 30 de cadre pe secunda. Stabilizarea este foarte slaba.

Ecran si sunet

Ecranul are o diagonala de 6.6 inch si este de tip IPS LCD. Rata de reimprospatare a acestuia este de 120Hz si utilizeaza rezolutia FullHD. In mare parte, culorile reproduse sunt placute si pictogramele arata foarte bine pe fundal alb sau negru. Rata de reimprospatare inalta ajuta sa ofere o experienta lina in utilizare, dar panoul intampina dificultati de utilizare daca soarele il loveste direct. Daca nu e inclinat sau intors devine inutilizabil.

Sunetul este de tip mono. Chiar daca la o prima inspectie vizuala as fi crezut ca sunt doua difuzoare prezente la baza telefonului – este doar unul. M-a surprins in mod placut cu un sunet clar si puternic.

Concluzii, puncte pro si contra

CAT S75 il gasiti in oferta evoMAG la pretul de 2150RON. Comparativ cu ce ofera pretul nu mi se pare absolut deloc exagerat. Este un telefon gandit pentru utilitate si nu sa fie fluturat pe mese la cafenelele din mall. Are o constructie solida si cel mai avansat sistem de mesagerie disponibil la ora actuala. Este un companion ideal pentru cei care calatoresc mult pe munte si ajung de obicei in zone fara semnal. E un telefon de luat in considerare daca aveti o cabana la munte intr-o zona izolata si petreceti mult timp acolo, sa-l utilizati ca telefon secundar pentru urgente. Pentru cei ca mine care adora offroad-ul si mereu se intreaba „unde duce drumul ala?” care nu apare pe harta si as putea ramane impotmolit intr-o zona fara semnal. Cei care lucreaza in telecomunicatii si fac mentenanta antenelor sau cei care lucreaza pe santier si in medii cu mult hazard. Exemplele pot continua.

Puncte pro

mesageria si localizarea prin satelit, care iti poate salva viata si permite comunicarea text cu oricine

constructia

pretul normal pentru ce stie sa faca

autonomia

sistem de operare curat

ecran la 120Hz

buton programabil

buton dedicat SOS

Puncte contra