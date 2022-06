Xiaomi 12 Pro Review

De ceva vreme aveam o „sete” de a testa un telefon de tip flagship, iar pana acum desi am testat foarte multe modele din portofoliul Xiaomi, elita a stat departe de mine. Ei bine, un Xiaomi 12 Pro s-a aflat in mainile si buzunarele mele timp de 2 saptamani si l-am butonat in lung si in lat.

Cristi v-a povestit de Xiaomi 12 aici si desi telefoanele tehnic sunt aproape identice, parerile celor care le testeaza pot fi diferite. Din acest motiv am preferat sa ii fac un review complet.

Design si constructie

Xiaomi a introdus un nou design pentru gama 12, iar toate cele trei modele il folosesc. 12 Pro este cel mai mare si cel mai tare pana cand 12 Ultra isi va face debutul. Cantareste 204gr, are spatele din sticla cu un aspect gri metalizat, nu retine amprentele, dar este foarte alunecos daca aveti maini uscate. Rama este de aluminiu, iar constructia de tip sandwich este incheiata de ecranul frontal protejat cu Gorilla Glass Victus. Atat ecranul cat si spatele telefonului sunt usor curbate, in coltul dreapta jos gasim un difuzor stereo, iar pe diagonala in coltul stanga sus al doilea difuzor stereo. Butonul de deblocare si cel de volum se afla pe partea dreapta. As spune ca insula camerei foto este cea care adauga picatura finala de personalizare telefonului, care il ajuta sa fie usor identificat in marea masa de telefoane. Are o constructie de calitate si un design minimalist. Nu are nici un fel de certificare IP6X de protectie pentru apa si praf, iar pentru cei care mai conteaza – nici port 3.5mm sau slot cardSD.

Software si performanta

Android 12 si MIUI 13 se ocupa de partea experienta software. Interfata MIUI este pentru mine o relatie love-hate. Imi place ca ofera o multime de optiuni de personalizare, dar in acelasi timp ma oboseste cu bloatware-ul agresiv si cu notificarile acestora. Prima saptamana de utilizare a fost mai enervanta pana cand am reusit sa dezactivez absolut toate notificarile inutile pe care software-ul le trimite. Odata ce acestea au disparut si am dezinstalat tot ce consideram inutil si mi l-am personalizat dupa bunul plac nu ne-am mai certat. Insa pentru mine MIUI nu e in top 3 interfete . O problema pe care am intampinat-o este pe partea de filmare [email protected] – interfata efectiv sacadeaza. Nu stiu daca va folosi cineva filmarea 8K pentru ceva, dar trebuie sa stiti acest aspect. Partea buna este ca 12 Pro beneficiaza de 3 ani de actualizari majore de OS si 4 ani de patch-uri de securitate.

In materie de hardware foloseste elita actuala disponibila pentru Android: Snapdragon 8 Gen1 pe 4nm, 12GB RAM si 256GB pentru stocare. Un utilizator normal nu-i da dureri de cap telefonului si va functiona in parametrii normali. Am rulat testele de la Geekbench pentru CPU si GPU si aveti rezultatele aici si aici(Vulkan) si aici(OpenCL).

Din pacate, testele GFXBench nu s-au finalizat niciodata. Am avut 3 tentative si de fiecare data telefonul s-a incalzit prea tare, iar benchmark-ul s-a inchis. M-am jucat in schimb 3 ore fara pauza Diablo Immortal si temperatura nu a ajuns la nivele critice.

Ecran si sunet

Ecranul este de tip LTPO AMOLED, cu o diagonala de 6.73inch, rezolutie 1440×3200 si cu o rata de refresh maxima de 120Hz. Faptul ca utilizeaza tehnologia LTPO ii permite sa isi adapteze rata de reimprospatare in functie de nevoi si astfel este gestionata mai bine durata de viata a bateriei. Lasat pe Auto, telefonul va gestiona automat rata de reimprospatare, iar optiunea Custom permite alegerea a trei valori implicite:60, 90 sau 120Hz. De asemenea, ofera AI image engine cu 4 subcategorii: super resolution, AI image enhacement, AI HDR enhancement si MEMC. Le vedeti explicate mai jos. Rezolutia de asemenea poate fi schimbata din 3200×1440 la 2400×1800. Always on display este de asemenea prezent.

Ecranul este excelent, se misca si raspunde foarte bine la atingeri – are un touch sampling de 480Hz. Culorile sunt puternice exact cum te-ai astepta de la un ecran AMOLED, se poate folosi in lumina naturala puternica fara probleme. Senzorul de amprenta aflat sub ecran functioneaza foarte prompt. O singura problema i-am gasit, iar aceasta din fericire a aparut rar: reglarea automata a luminozitatii in lumina slaba nu nimereste scenariile mereu.

Sunetul stereo sub eticheta Harman Kardon este alcatuit din 2 difuzoare si 2 woofere. Desi este placut, cel intalnit pe Poco F4 GT mi se pare mult mai impresionant decat ce gasim aici.

Camera foto si video

12 Pro vine dotat cu 3 senzori foto de 50MP. Cel principal este un Sony IMX707 cu PDAF si OIS, cel telefoto nu are OIS, iar cel ultrawide nu are nici PDAF, nici OIS. Xiaomi a cam prins reteta pentru public: nivel de detaliu bun, culori suprasaturate si contrast agresiv. E caracteristica pentru orice poza facuta cu 12 Pro, indiferent de lentila. Daca acest aspect va incalzeste, pozele vor fi pe gustul vostru. Apreciez nivelul de detaliu bun, dar partea de procesare este putin prea agresiva. M-am uitat la poze pe ecran IPS si desi factorul wow e acolo, la fel e si durerea de ochi. As vota o reducere a acestuia cu 20%.

poze standard

poze ultrawide

poze cu zoom 2x

poze cu zoom aleator

poze pe noapte

selfies

video [email protected]: pe langa lagul din timpul filmarii, mi se pare ca nici filmarea nu merge fluid la 24fps.

Autonomie si baterie

Bateria are o capacitate de 4600mAh. Sincer nu ma asteptam ca un telefon din gama Pro sa aiba o baterie sub 5000mAh cu un ecran asa mare, dar nu am vrut sa-l judec doar dupa hartia de specificatii. Din pacate motivele mele de ingrijorare au fost reale. Un screen-on-time de 5 ore e cam ce poate acest telefon folosit la modul luxos: rezolutie ecran maxima, always-on-display intre 7 si 23, rata de reimprospatare AUTO. A fost chiar si o zi in care in jurul orei 8 seara am ramas fara baterie.

Situatia este remediata de incarcare. Vine la cutie cu incarcatorul de 120W, la care odata activat modul Boost, incarca telefonul complet in aproximativ 20 de minute. Cat aveti incarcatorul la voi si exista o priza problema autonomiei e rezolvata.

Concluzii, puncte pro si contra

Xiaomi 12 Pro este aproape cum ma asteptam. La 4600RON pentru varianta testata de mine are un pret competitiv.

Pro

constructie minimalista frumoasa

ecran bun

poze detaliate cu oricare din cele 3 camere

incarcare foarte rapida

suport pentru 3 actualizari majore de OS

incarcator, cablu si husa in pachet

Contra