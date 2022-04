Review Xiaomi 12 – flagship compact

La mijloc de martie era lansată oficial și în Europa noua serie a producătorului chinez: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 și Xiaomi 12X. Și, foarte important, Xiaomi 12 și 12 Pro, vor primi 3 actualizări majore de Android și patch-uri de securitate timp de 4 ani.

Prin urmare, telefoanele lansate acum cu Android 12 vor fi actualizate până la Android 15 și vor continua să primească update-uri de securitate până în 2026. Totodată, noile modele vor veni cu 2 ani garanție, dar și cu o ofertă specială de înlocuire gratuită a ecranului în caz de spargere în termen de 6 luni de la achiziție.

Display ecran de tip AMOLED, 68 M culori, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (peak), cu dimensiunea de 6,28 inci, aspect 20:9, rezoluție 1080 x 2400 pixeli, densitate de ~419 ppi, acoperit cu sticlă Gorilla Glass 5, având un refresh rate de 120Hz, 89% screen to body Chipset procesor Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), CPU Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) si GPU Adreno 730 Memorie RAM 8GB/12GB UFS 3.1(eu am primit primul model) Camera foto Principală: triplă – 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS

– 13 MP, f/2.4, 12mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm

– 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), AF Are următoarele opțiuni: Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama. Filmează [email protected] (HDR), [email protected]/60fps (HDR10+), [email protected]/120/240/960fps, [email protected], gyro-EIS. Secundară: 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm Are următoarele opțiuni: HDR și panorama. Filmează [email protected]/60fps, [email protected], HDR. Stocare 128GB/256GB UFS3.1 (eu am primit modelul de cu capacitatea cea mai mare) Conectivitate Dual SIM 5G (Nano-SIM, dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.2, A2DP, LE; GPS de tip A-GPS (tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC); NFC Sistem de operare Android 12 (cu interfața MIUI 13) Acumulator 4500 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă Fast charging 67W, 100% în 39 min; Fast wireless charging 50W, 100% în 53 min; Reverse wireless charging 10W; Power Delivery 3.0; Quick Charge 4+ Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în display; disponibil în patru culori: gri, albastru, mov și verde; difuzoare duale by Harman Kardon; fără protecție IP

Ambalaj și accesorii

Avem parte de o cutie relativ mică, albă, cu scris argintiu pe el, fapt care trădează două aspecte: avem parte de un smartphone compact, care este și flagship. Cu toate acestea, nu diferă mai deloc de cea de la Xiaomi 11T.

La interior avem telefonul, încărcătorul și cabul USB-C, o husă de silicon, cheița de la SIM-tray și trei broșurele. Telefonul a venit și cu o protecție deja aplicată pe ecran.

Design și construcție

Este un smartphone cum mai rar vedem în zilele noastre, la segmentul premium – un flagship compact. Recunosc că eu sunt, și am tot fost, de la Huawei Nexus 6P, doar utilizator de telefoane cu format mare, dar văd necesitatea celor compacte pe piață. Asta pentru că astfel de modele sunt extrem de ușor de utilizat cu o singură mână sau de către femei și copii. Sau, poate, este util celor care doresc un telefon cu procesor puternic, cameră peste medie, dar care să nu necesite geantă separată pentru a fi cărat. 🙂

Panelul ocupă aproape toată partea frontală, cu margini extrem de înguste. Camera selfie este decupată central, clasic am putea spune. Pe display este amplasat și senzorul de amprentă.

Deasupra ei este fanta difuzorului, iar pe muchia resprectivă avem difuzorul (tuned by Harman Kardon) si antena. Jos, sunt tăvița pentru cartelă, microfonul, difuzorul și mufa de încărcare de tip USB-C. Pe lateralul stâng nu este amplasat nimic, iar pe cel drept sunt butoanele de volum și de pornire.

Pe spate regăsim ansamblul de camere, cu bliț cu tot și cu precizarea numărului de MP, apoi mai este scris numele producătorului și faptul că este compatibil 5G. Eu am lăsat acolo eticheta cu IMEI-urile și alte detalii tehnice, dar cine îl va cumpăra, mai mult ca sigur o va da jos.

Telefonul nu are specificat nivelul de protecție IP, dar știm că este acoperit de Cornning Gorilla Glass 5 pe ambele părți. Iar spatele este realizat dintr-un plastic mat, care nu adună deloc amprentele. Și, pentru că am primit varianta mov/roz pot spune că arată într-un mare fel, chiar și pentru bărbați.

La nivel de design pot spune că seamănă cu Samsung S9 sau S9 Plus, mai ales că are toate muchiile curbate. Doar că designul fantelor de la difuzoare sunt realizate astfel încât reproduc perfect forma în care sunt prezentate undele sonore în mod grafic.

Software și performanță

Am scris deja în șapou că modelul urmează a primi 3 actualizări majore de Android și patch-uri de securitate timp de 4 ani, până în 2026 (versiunea de Android 15). Totodată, noile modele vor veni cu 2 ani garanție, dar și cu o ofertă specială de înlocuire gratuită a ecranului în caz de spargere în termen de 6 luni de la achiziție.

Este extrem de important să reamintesc asta, pentru că astfel de servicii definesc gama de flagship mai mult decât ultimul tip de procesor. Procesor pe care, de altfel, Xiaomi 12 îl are instalat – Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)!

Știți deja că nu sunt fanul interfețelor Android care nu fac decât să îngreuneze utilizarea. Iar MIUI obișnuia să facă asta, motiv pentru care obișnuiam să instalez ca launcher Nova Prime. Ei bine, de ceva vreme m-am decis că este mai relevant să folosesc telefonul așa cum vine de la producător. Așa că, deși tot nu sunt fericit cu felul în care arată launcherul stock, măcar pot spune că nu m-a încurcat în utilizare. Chiar deloc. Cu toate acestea, țin să menționez încă o dată, că navigarea prin gesturi poate fi utilizată exclusiv cu launcherul preinstalat!

Senzorii de deblocare au funcționat fără a da rateuri, telefonul s-a încălzit mai tare doar când l-am folosit pe timpul cât se încărca sau l-am forțat cu jocuri grele, Asphalt 9 a rulat fără lag, deci doar aspecte pozitive aici.

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

PC Mark:

Cât l-am folosit, am primit și un update de versiune de securitate:

Ecran și sunet

Avem parte de un panel de tip AMOLED, cu 68 M culori, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (peak), cu dimensiunea de 6,28 inci, aspect 20:9, rezoluție 1080 x 2400 pixeli, densitate de ~419 ppi, acoperit cu sticlă Gorilla Glass 5, având un refresh rate de 120Hz și 89% screen to body.

După înșiruirea asta tehnică, ce mai pot spune? Poate doar că are culorile bine calibrate, iar consumul de la 120Hz nu este nici pe departe atât de mare față de standard. Plus că, să fim sinceri, cine cumpără un smartphone care permite o astfel de rată de refresh pentru a nu o folosi?

Difuzoare stereo tunate de Harman Kardon! Am mai testat telefoane cu astfel de specificații, ba chiar am și testat mașini care avea sistem de sonorizare. Cu toate acestea, ce pot spune despre acet model este valabil despre (aproape) toate cele testate de mine, indiferent de producător, clasă și colaborare cu vreo firmă din domeniul audio: sistemul cu difuzoare stereo este de preferat pe smartphone, dar nu este ceva wow. Pe engleză, aș putea spune mai relevant – It is not a deal-braker! Adică, nu vei asculta niciodată muzică la maxim la difuzoare, iar dacă vei face asta, vei observa că nu este la nivelul unui party!

OK, am să dau Cezarului ce este al lui și am să recuosc că audiția este ce trebuie să fie la un spartphone, mai ales la unul de gamă superioară, în 2022! Cu toate acestea, revin cu întrebarea mea – câți dintre voi ascultă muzică la difuzoarele smartphone-ului?

Camera foto și video

Într-o perioadă în care numărul megapixelilor de la camerele foto tinde să fie tot mai mare, Xiaomi a înțeles asta și s-a limitat la 50. Asta nu înseamnă că pozele vor fi mai slabe decât la Xiaomi 11T, cel cu senzor de 108MP.

Fotografiile sunt corecte, cu culori vibrante și contrast corespunzător. Problema apare atunci când AI își bagă coada la procesare și face culorile să fie suprasaturate. Este de remarcat și revenirea la un senzor dedicat telephoto, ceea ce lipsea pe generația anterioară.

Lentila telemacro de la Xiaomi permite să realizăm o fotografie detaliată de prim-plan fără să fim obligați a ține telefonul prea aproape de subiect. Asta va fi de folos celor care fac poze plantelor, alimentelor și texturilor. Mă gândesc acum la cumnata mea, care nu ratează nicio ocazie să ne trimită fotografii cu felurile de mâncare sau de prăjituri pe care le gătește. Poate îi recomand să treacă la Xiaomi 12!

Pe partea frontală se află o cameră de 32 MP f/2,5 pentru selfie-uri. Fotografiile au arătat frumos și luminos, în special fotografiile Portrait, iar acest mod a fost, de asemenea, excelent pentru echilibrarea subiectului și a fundalului și pentru adăugarea unui blur de fundal cu aspect realist.

Cu toate acestea, nu este un telefon indicat împătimiților de fotografii, fiind mai degrabă unul dedicat celor care postează des pe rețelele de social media sau care vor să mai facă și vlogging.

Trebuie remarcate două aspecete la camera foto:

Modul de noapte ultra, care pemrite fotografii bune și pe timp de noapte. Modul telephoto, care permite captarea de imagini din apropiere extrem de acurate.

Baterie

Am auzit destue voci împotriva capacității acumulatorului, dar vă mărturisesc că nu am simțit vreo teamă că voi rămâne fără telefon disponibil din cauza aceasta. În plus, încărcarea rapidă este un beneficiu mai mare decât capacitatea, dacă mă întrebați pe mine. Unde mai pui că permite și încărcare wireless și poate încărca, la rândul lui, alte gadgeturi!

Preț, puncte pro și contra

La nivel global, prețurile anunțate sunt începând de la 749 USD, iar modelul vine în trei variante de stocare – 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB.

În România, pentru perioada 31 martie – 13 aprilie, telefonul beneficiază de o promoție pentru configurația 8+256GB. Acesta va fi disponibil la 4.199 lei + Xiaomi Watch S1 Active gratuit. Smartwatch-ul are un cost individual de 849,99 lei. Oferta este disponibilă la partenerii autorizati din Romania: MI-HOME.RO, MI STORE, Orange, Vodafone, Telekom, Digi, Altex, Emag, Flanco, Cel.ro, PC Garage și evoMag.

Începând cu 14 aprilie, telefonul va avea același cost, fără a mai primi însă ceasul cadou.

Dacă mă întrebați pe mine, o ajustare cu 200 lei în jos îl va face mai atractiv pentru cumpărătorii români. Cu toate acestea, oferta promoțională care include Xiaomi Watch S1 Active îl face de pe acum interesant.

PRO

dual-sim, compatibil 5G

design compact

încărcare rapidă la 67W

încârcare wireless

reverse charging

display excelent, cu refresh rate de 120 Hz

3 ani suport software garantat

4 ani de suport pentru patch-uri de securitate

procesor de ultimă generație

difuzoarele duale Harman Kardon

CONTRA

MIUI nu este pentru oricine

navigarea cu gesturi nu funcționează decât pe interfața proprie

fără protecție IP

design prea generic

lipsa unei camere zoom