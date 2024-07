Mi-am pus (și eu) sistem de climatizare. De ce am ales Daikin?

Gabi v-a scris aici cum a ajuns el să aleagă aparatul de aer condiționat montat la el, iar Darius a scris despre ambele lui alegeri aici și aici. Așa că am decis să vă povestesc și eu cum am făcut alegerile mele, poate ajută și pe alți cititori, dat fiind că suntem în plin cod roșu de caniculă.

Dar, înainte de toate, să vă explic de ce abia acum am ales să instalez un asemenea sistem (bine, el e montat de o lună, dar eu sunt mutat la casă de 13 ani deja…). Primul motiv ține de climă, care, până recent, nu a fost atât de călduroasă încât să necesite montarea de clime. Până prin 2017, deci primii șase ani de la mutare, zilele toride erau câteva pe an pe la noi, prin pusta Banatului. Nu spun că aveam clima de la Sibiu, dar, pentru o săptămână sau două, nici alea consecutive, de caniculă, nu merita investiția. Aveam (și încă mai am) o piscină supraterană în curte, terasă de unde să pot lucra ziua sau sta seara, copaci în curte pentru umbră și, mai ales, zile de concediu pe care le luam vara, deci cam pe când dădea vipia pe acilea. 🙂

Al doilea motiv ține de sitemul de cărămizi ales de noi la construcția casei, care nu este unul clasic. Durisol, pentru că așa se numesc bolțarii, sunt realizați din așchii de lemn și beton și au deja polistiren (pe vremea respectivă era expandat, dar acum văd și cu extrudat sau vată) la interior. Practic, după tencuială, ai deja izolația gata, iar coeficientul de transfer termic e mai mic și datorită materialelor folosite la realizarea lui.

Pentru mai multe detalii, vă las video de mai jos:

Ca să fim siguri că nu înghețăm în casă sau ne topim de căldură, am mai izolat și peste cărămidă cu același tip de polistiren, așa că avem protecție dublă chiar…

Ei bine, cum după 2017 au venit călduri mari, am tot zis că montăm și noi sistem de climatizare, dar am tot amânat, pentru că, la fel ca orice om calculat (not!), ne trezeam în plină vară că ne trebuie, când prețurile erau mari, perioadele de instalare lungi, iar rețeaua electrică nu prea făcea față la noi în zonă, așa că am făcut acest pas abia acum, după ce am montat și panourile solare.

Cum nu mă pricep deloc la acest capitol, am tot căutat informații ba la prietenii și vecinii care au montat deja, ba prin articolele de pe net (inclusiv în cele menționate mai sus, scrise de colegii mei). Doar că fiecare prezenta plusuri și minusuri, iar unele puncte erau negative la unii și pozitive la alții. Așa că am căutat pe cineva specializat și am ajuns la firma cu care am realizat proiectul (nu vă dau numele aici, că nu a plătit pentru reclamă, dar vi-i pot recomanda în privat! 😉 ). Așa că, am chemat pe cineva de la ei acasă, i-am arătat compartimentarea și i-am spus cam ce voiam: sistem care să permită și răcire si încălzire, să fie smart, ca să îi pot seta programe diferite, pe zile sau ore și să îl pot porni sau opri din deplasare, să fie un brand cunoscut, eficient și fără mari probleme de servisare (am exclus mărcile nou intrate pe piață, prin urmare), să acopere toată casa și să nu am prea multe unități montate la exterior.

Prin urmare, am renunțat la ideea de a monta doar o climă pe casa scării (care făcea față, dar cum unele uși mai stau închise, nu era eficient deloc, dar și la cea de a pune câte una în fiecare cameră. Așa că am ales să avem câte una în fiecare dormitor de sus (trei de 9.000 BTU fiecare), una de 18.000 BTU la intrare (care acoperă living, dining și bucătărie, care sunt semideschise) și una de 7.000 BTU în biroul meu de jos. Toate, în afara celei din dormitorul matrimonial, sunt legate la aceeași unitate externă (care mai poate duce încă doua conexiuni) și sunt, după cum am menționat, Daikin, produse în… Japonia. 😛

Oferta financiară este cea de mai jos, la care se mai adaugă:

Controller wifi: 5 bucăți, 250 lei/bucată, 1250 lei total

Traseu frigorific: 26 ml, 76 lei/ml, 1976 lei total

Suport UE cauciuc amortizare: 2 seturi, 110 lei/set, 220 lei total

Material mărunt (dibluri, șuruburi, bandă, etc.): 1 set, 450 lei/set, 450 lei total

Manoperă montaj: 3500 lei total

Prețurile sunt fără TVA, dar am beneficiat de 5% discount, așa că am plătit aproximativ 32.000 lei pentru tot și am așteptat doar o săptămână pentru montaj (care, apropo, a durat două zile). E mult? E puțin? Depinde de fiecare în parte. 6.4000 Euro nu e o sumă mică, dar v-am explicat că am ales să plătesc în plus pentru marca (Daikin), comoditate (modul wi-fi inclus), confort (posibilitate de a muta climele pe încălzire în perioadele reci) și experiență (firma contractată este de mulți ani pe piață, a fost recomandată de cineva care face lucrări mari constant cu ei).

Pentru că au o aplicație intuitivă, am putut să instalez pe telefonul meu și să fac apoi share cu ceilalți coabitanți ai casei (ba, mai mult, pot seta ca unii să aibă drepturi de admin, iar alții doar de utilizatori, care nu pot modifica setări). Ulterior am definit un anumit program, pentru că, după montaj, personalul firmei mi-a explicat de ce e mai important să le las pornite la o temperatură ok (25 grade la noi) pe tot parcursul zile, mai ales că aș consuma strict din producția panourilor!

Singurul bai, ca să zic așa, este faptul că unitatea din dormitorul nostru, cea care e singură pe modulul extern, este mai veche și mai uită rețeaua wireless când se ia curentul.

După cum spuneam anterior, vă pot da numele firmei la cerere, dar în privat. Până atunci, stați la răcoare și hidratați-vă! 🙂