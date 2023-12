Ce cadouri tech poti sa oferi de Craciun in 2023

Am mai facut astfel de liste aproape in fiecare an si tot timpul apar produse noi. Discutam despre produse accesibile si utile care pot fi facute cadou. Daca ai in familie sau in grupul tau de prieteni o persoana „care stie cu calculatoarele”, atunci uite ce poti sa-i oferi cadou de Craciun.

Idei mai sunt si sigur o sa ne surprindeti si voi in sectiunea de comentarii. Ideea acestui articol este sa vedem ce putem oferi cadou pe partea de tehnologie. Cadoul nu trebuie sa fie scump si dupa cum vedeti am optat pentru produse relativ accesibile. Nu m-am dus in zona de 1000 lei.

Am primit cadouri din lista de mai sus dar am si facut la randul meu astfel de cadouri. Eu zic ca merita.

