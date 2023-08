Review Nokia G22 – telefonul pe care îl poți repara singur. Dar merită?

Acum mai bine de o lună v-am scris aici că am primit cadou de la Nokia România, un telefon interesant, într-un pachet și mai interesant – G22, telefonul care poate fi reparat de voi, acasă!

Din motive care țin de concediu și alte chestii de pe la lucru, abia acum am putut să finalizez articolul, dar sper că vă este de folos și așa. Iar, la final, vă spun dacă și cât de mult m-a convins acest Nokia G22!

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Display ecran de tip IPS LCD, 500 nits (typ), cu dimensiunea de 6,5 inci (raport ecran/corp de ~81%), rezoluție 720 x 1600 pixeli, densitate de 270 ppi, 20:9 ratio, având un refresh rate maxim de 90Hz, protejat cu Corning Gorilla Glass 3 Chipset procesor Unisoc T606 (12 nm), CPU Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) si GPU Mali-G57 MP1 Memorie RAM 4 GB RAM Camera foto Principală: triplă de 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF; 2 MP, (macro); 2 MP, (depth) Are LED flash, HDR și panorama. Filmează 1080p@30fps. Secundară: 8 MP, f/2.0, (wide) Filmează 1080p@30fps. Stocare 64 sau 128 GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 128 GB) Conectivitate Single SIM (Nano-SIM) sau Hybrid SIM (Nano-SIM, dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band; Bluetooth 5.2, A2DP, LE; GPS, GLONASS, GALILEO; NFC; port USB-C 2.0 Sistem de operare Android 12 Acumulator 5050 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu încărcare la 20W pe cablu. Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; senzor de deblocare facială; disponibil în două culori: Lagoon Blue și Meteor Gray; OTG; certificare IP (dust and splash resistant); QuickFix user-reparable design

V-am scris atunci despre diplomatul în care a venit telefonul și trusa de reparații, așa că nu are rost să mai insist pe tema asta. Mi-a plăcut că telefonul vine într-o cutie de carton reciclat, la fel ca la precedentul primit la teste de mine – Motorola Edge 40.

Înîuntru ave telefonul, o husă de silicon transparent, cablul de încărcare USB-C type 2, cheița SIM și ceva broșuri. De menționat că nu avem parte de folie pe display, nici măcar de silicon, ieftină, cum mai obișnuiesc alți producători.

Display-ul este protejat cu sticlă Gorilla Glass 3, ram și spatele sunt din plastic. Dacă dau cuiva să citească doar atât, cu siguranță va concluziona că avem de-a face cu un low-entry, deși l-am văzut mediatizat și ca mid-range.

Telefonul are dimensiuni generoase – 165 x 76.2 x 8.5 mm – care îl duc la puțin peste 196 grame. De asemenea, avem parte de un panel frontal cu margini generoase, parcă rămas prin depozite pe undeva și scos de Nokia acum, înainte să expire. 🙂 Camera selfie este amplasată central, sus, iar pe spate avem asnsamblul de camere, unde au ținut să specifice clar că este un senzor de 50 MP cu tehnologie AI, dar și logo-ul Nokia. Butoanele de volum și de pornire/oprire sunt amplasate pe lateralul stâng, iar pe cel opus avem SIM-tray-ul. Pe cel de jos sunt amplasate mufa audio de tip Jack, mufa USB-C de încărcare și difuzorul. Da, ați citit bine, pentu nostalgici, avem mufa audio, pentru căști pe fir! 🙂

Procesorul este unul de care ai mai auzit doar dacă ai ținut morțiș să cauți ce au mai lansat brandurile chinezești B-list, altfel Unisoc T606 nu spune nimic. Este construit pe arhitectură de 12 nm, dar își face datoria. Bine, nu trebuie să exagerați cu pretențiile, dar pentru un utilizator nou, fie el puștiul aflat la primul telefon sau părintele/bunicul care îl foloseste mai mult pentru poze, apeluri, WhatsApp și ceva YouTube, este îndeajuns.

Surprinzător, senzorii nu au dat rateuri, dar este un anuit lag vizibil atât la deblocare, cât și în utilizare, în anumite momente. Repet, nu e ceva grav, mai ales pentru categoria unde joacă, dar trebuie menționat.

Telefonul vine cu Android 12 și are promise încă două update-uri de OS, precum și unul adițional, de patch-uri de securitate. Not great, not terrible, ca să citez dintr-un serial la odă, anii trecuți:

Am mai văzut unele opinii în www legat de conectivitate, care este doar 4G. Aici reiau ideea de mai sus – avem parte de un telefon de gamă low-entry – dar și opinia mea de mai demult – 5G este mai mult marketing, momentan.

Deși are un refresh rate de 90Hz, nu vă așteptați de la Nokia G22 la minuni. Display-ul își face treaba și atât! Poate din cauza hardware-ului slab, nu recomand să îl forțați, că ajungeți la vorba lui Emerich Ienei: ”Nu vă faceți iluzii, ca să nu aveți deziluzii!”

Sunetul este și el în nota telefonului, adică slab, cu un bass inexistent, iar la mai mult de 70% volum riști să te enervezi, în loc să te bucuri de muzică…

Nokia G22 are o cameră foto de 50 de megapixeli pe spate, susținută suplimentar de o cameră macro de rezoluție foarte mică și de un obiectiv pentru efecte bokeh care nu poate face fotografii. Camera principală face fotografii decente în lumina zilei, dar acestea nu sunt pentru pasionații de social media….

Dacă încercați să faceți fotografii în regim de întuneric veți fi dezamăgiți, în mare măsură. Videoclipurile pot fi înregistrate în 1080p și 30 fps. Autofocalizarea este un pic cam lentă aici, dar compensarea expunerii funcționează rapid și fiabil. În general, înregistrările video par utilizabile, dar nu îndeplinesc cerințe celor mai pretențioși.

Camera frontală are o rezoluție de 8 megapixeli. Selfie-urile arată destul de bine la prima vedere, dar nu ar trebui să fie mărite prea mult, altfel veți observa o granulație puternică și o lipsă de detalii în zonele întunecate.

Vă las mai jos câteva fotografii, pentru exemplificare:

camera principală, pe timp de zi, zoom diferit:

camera principală, pe timp de zi, bokeh:

camera principală, pe timp de zi, macro:

camera principală, pe timp de zi, panoramic:

camera principală, pe timp de noapte, zoom diferit:

camera selfie, pe timp de zi:

camera selfie, pe timp de zi, bokeh:

camera selfie, pe timp de noapte:

Nu are încărcare rapidă, dar are capacitate mare! Astfel, cei 5050 mAh te trec liniștit ziua, ba chiar te trec două, dacă nu ești prea energofag!

Partea bună e că telefonul nu se adresează celor pretențioși, așa că durata mare de viață a bateriei va fi un plus major pentru target group-ul lui Nokia G22.

În funcție de configurație și unde te uiți după el, prețul poate varia:

649,99 sau 699,99 RON la eMAG;

725,98 RON la PC Garage;

725,99 sau 913,99 RON la Vexio.

Dar punctul forte al telefonului nu îl reprezintă prețul, camerele sau bateria (mare, de altfel), ci taman faptul că poate fi reparat de oricine, folosind kit-ul propriu și comandân piesele de la iFixit! Iar asta, în perepctiva reglementărilor europene care vor obliga TOȚI producătorii să facă posibil un astfel de proces, este ceva inovativ și de admirat la Nokia!

PRO

certificare IP

protecție Gorilla Glass 3

posibilitatea de reparare acasă

baterie mare

NFC și radio incluse

CONTRA

design generic

doar doi ani de suport pentru versiuni de Android noi

destul de butucănos

camere mediocre

hardware modest