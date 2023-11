Review Nokia XR21 – noul standard pentru telefoanele rugged

Telefoanele rugged obișnuiau să aibă rezistență și baterie mare, dar și un design demn de telefoanele celulare de prin anii ’90-2000. Asta până recent, pentru că ați văzut la noi review-ul lui CAT S75.

De data aceasta avem parte de un telefon rugged de la o companie care obișnuia să le facă așa, chiar dacă termenul nu apăruse încă. 🙂 Câți dintre cei care ați avut clasicele 3210, 3310 sau 6210 nu vă aduceți aminte că rezistau două zile ca autonomie și singura problemă când le scăpai pe jos era să nu spargi gresia?

Nokia X21 vrea să redefinească noua strategie a companiei, una în care flagshipurile nu mai sunt focusul principal, iar atenția se mută pe segmentele de piață care mai suportă creștere: low-entry, mid-range și, acum, cele rugged.

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display ecran de tip IPS LCD, 450 nits (typ), 550 nits (HBM), cu dimensiunea de 6,49 inci (raport ecran/corp de ~77%), rezoluție 1080 x 2400 pixeli, densitate de 406 ppi, 20:9 ratio, având un refresh rate maxim de 120 Hz, protejat cu Corning Gorilla Glass Victus Chipset procesor Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm), CPU Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) si GPU Adreno 619 Memorie RAM 6 GB RAM Camera foto Principală: duală – 64 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, PDAF; 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm Are dual-LED dual-tone flash, un al doilea LED, HDR și panorama. Filmează 1080p@30fps. Secundară: 16 MP, f/2.4 (wide) Filmează 1080p@30fps. Stocare 128 GB spațiu de stocare Conectivitate Single SIM (Nano-SIM, eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band; ; Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive; GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5); NFC (doar în anumite zone); port USB-C 2.0 Sistem de operare Android 12 la lansare; Android 13 cu update Acumulator 4800 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu încărcare la 33W pe cablu (compatibil cu QC3.0 și PD2.0) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în butonul lateral; senzor de deblocare facială; compatibil cu rețele 5G; disponibil în două culori: Midnight Black și Pine Green; OTG; certificare IP IP68/IP69K (rezistență la praf și apă până la 1.5m, pentru 60 min); rezistență la impact cu cimentul de la 1,8 m; standard militar MIL-STD-810H

Ambalaj și accesorii

La fel ca și precedentul model testat – Nokia G22 – cutia în care vine telefonul este una din carton reciclat. Se pare că acest lucu nu devine doar un stadard pentru brandul finlandez, dar și pentru alți producători, pentru că am văzut asta și la Motorola Edge 40.

La interior nu găsim mare lucru – telefonul, cablul de încărcare, broșura tradițională cu informații și garanție și cheița SIM. Nu avem husă și nici folie pe display, dar nici nu cred cp era nevoie. Nokia XR21 vine protejat cu sticlă securizată Corning Gorilla Glass Victus și cu un ”exoschelet” care îi permite să respecte standardul militar MIL-STD-810H, certificarea IP IP68/IP69K (rezistență la praf și apă până la 1.5m, pentru 60 min) și rezistența la impact cu cimentul de la 1,8 m. Practic, la fel ca ”străbunicii” lui, mai degrabă ești atent să nu îți ciobească gresia. 😛

Design și construcție

Înainte de a ajunge a specificațiile acestui capitol, aflați întâi că este produs în China, după un design realizat în Europa – mai exact în Finlanda. Practic, Nokia revine parțial acasă, ca să citez un celebru refren din timpul Campionatului European de Fotbal din Anglia, 1996. Asta ca să aduc puțin în discuție și calificarea naționalei noastre la Euro 2016. 🙂

Deși este marketat (încă de pe cutie) ca fiind cel mai rezistent model Nokia de până acum, senzația de rugged nu se păstrează când analizezi telefonul. OK, are bezelurile generoase, nu este musai un model ușor, dar ”exoscheletul” despre care am scris anterior poate fi cu ușurință confundat cu o husă obișnuită.

Smartphone-ul are dimensiuni generoase (168 x 78.6 x 10.5 mm) și greutate pe măsură (231 grame), dar nu sunt unele exagerate. Spre exemplu, este mai ușor cu 9 grame, deși este mai lung și mai gros decât iPhone 13 Pro Max pe care îl folosesc în mod uzual. ”Șasiul” este realizat 100% din aluminiu reciclat, tocmai pentru a-i conferi rezistența amintită anterior. Apropo de aceasta, priviți mai jos cum a fost testat telefonul pentru asta:

Revenind la design, el este unul relativ generic, similar cu cel al lui CAT S75, din a cărui categorie face parte, dar nu cumpără nimeni un telefon de genul acesta și se așteaptă să fie unul care a primit premiu pentru frumusețe. Poate ce deranjează cel mai tare este raportul diplay-ului de doar 77% din suprafața lui…

Colțurile cauciucate ale smartphone-ului sunt rotunjite, la fel ca ale display-ului, iar HMD Global le prezintă ca mecanism de amortizare a șocurilor TPU. Spatele este fabricat din policarbonat rezistent la șocuri, iar partea din față este protejată de Corning Gorilla Glass Victus.

Smartphone-ul nu este doar rezistent la praf și la apă conform IP68, ci oferă și o certificare IP69K, care îi permite să reziste la un jet de apă cu o presiune de 100 de bari. Căderile de la o înălțime de 1,8 metri nu vor crea probleme pentru XR21. În conformitate cu standardul MIL-STD-810H, este certificat împotriva căderilor de la o înălțime de 1,5 metri și poate fi utilizat la temperaturi cuprinse între -20 și +55 °C. De asemenea, poate fi operat cu mâinile sau mănușile umede.

Practic, fie că ești pe șantier, fie că ești într-o drumeție la munte, indiferent că e cald ca în cuptor sau frig de crapă pietrele, Nokia XR21 nu te va lăsa la greu.

Camera selfie este de tip punch-hole în display, pe spate are camera duală, LED-urile pentru blitz, logo și câteva mențiuni tehnice, pe muchia superioară sre mufa audio de tip Jack și un buton programabil, pe cea inferioară are tăvița SIM, mufa USB-C pentru încărcare și difuzorul, pe cea din stânga are un altul, iar pe cea din dreapta are butoanele de pornire și de volum.

Telefonul are un grip excelent, mai ales datorită ppărții din spate din policarbonat texturat, perfect pentru a evita amprentele, dar și pentru a oferi o aderență excelentă în cazul în care aveți mâinile ude sau murdare. Singura mea problemă, cât timp am folosit XR21 nu a fost cu senzorul de amprentă de pe butonul de pornit, surprinzător (asta pentru că știți opinia mea cu privire la această găselniță), ci cu butonul programabil din stânga, pe care îl tot apăsam ca să cresc sau să reduc sonorul. Chestie de obișnuință, aș zice.

Software și performanță

Cred că primul show stopper pentru viitorii utilizatori vine de la capacitatea de stocare. Nokia oferă 128 GB, ceea ce ar fi un minim în zilele noastre, dar nu a dotat XR21 cu slot pentru card microSD! Știu, sunt destule variante de cloud, unele gratis, altele relativ ieftine, dar targetul pentru acest model sunt fix oamenii practici. Când lucrezi în construcții nu vrei să îți mai bați capul și cu servicii adiționale – ai nevoie să faci o poză sau să salvezi un document și atât! Pe de altă parte, viața este plină de compromisuri; ce mai contează unul în plus?

La nivel de hardware XR 21 este un telefon midrange cel mult, cu un chipset lansat acum fix doi ani, cu care au mai fost dotate realme 10 Pro sau OPPO Reno 8T. Cu toate acestea, nota bene!, este compatibil cu rețele 5G. Știu, revenim la publicul țintă, care nu va fi impresionat deloc de asta, pentru că acoperirea este minimală, dar asta este valabil acum. Peste câțiva ani, iar acești oameni nu schimbă prea des telefoanele, s-ar putea să conteze!

Setările inițiale sunt extrem de ușor de parcurs, fiind cele standard de la Android. Singura diferență e dată de aplicația My Device, care permite tot felul de setări și statistici:

Un aspect practic, la care inginerii Nokia s-au gândit, deși pe mine unul m-a cam încurcat, au fost butoanele programabile. Acestea oferă modalități de a accesa comenzi rapide, aplicații și multe altele atunci când nu puteți interacționa cu display-ul. Este o idee excelentă, având în vedere că clienții care cumpără dispozitive rugged sunt mai predispuși să folosească dispozitivul cu mâinile ude (deși ecranul acestui model este proiectat pentru acest lucru) sau murdare, ceea ce face ca un buton fizic să fie mult mai ușor de apăsat!

Senzorii de deblocare nu au dezamăgit în timpul utilizării, dar nu ar trebui să mă mire, dat fiind că este rugged și nu ar trebui să te încurce acest aspect. În plus, Nokia XR21 oferă trei ani de garanție și de update-uri de software, plus unul adițional pentru patchuri de securitate. Prin urmare, are un lifespan până la Android 15, cu mult peste ce oferă alți producători, sau chiar ei la mult-lăudatul G22, care a fost desemnat de revista TIME drept una dintre cele mai bune invenții ale anului 2023 (detalii aici). Apropo, telefonul are deja update la Android 13, primit cât timp l-am butonat eu, adițional pe lângă patchul lunar de securitate.

La fel de bine-venite sunt și suportul OTG (pentru transfer rapid de fișiere sau poze), mai ales că spațiul de stocare nu e chiar mare, dar și NFC, pentru a efectua plăți cu el. Bine, dacă ești constructor, este posibil și să transformi telefonul într-un POS ad-hoc.

Nokia XR21 este capabil să utilizeze toate rețelele globale de satelit pentru localizare și poziționare și poate stabili o conexiune chiar și în interior. Chiar dacă aceasta din urmă necesită mai mult timp, tot găsește o locație destul de precisă în câteva secunde. Așa cum era de așteptat, aceasta funcționează mult mai rapid și este mai precisă în exterior.

Nokia XR21 oferă suport dual-SIM complet, fie cu două cartele Nano-SIM fizice, fie, alternativ, puteți înlocui una dintre ele cu un eSIM. De asemenea, sunt suportate și alte funcții, cum ar fi VoLTE și apelurile WLAN.

Calitatea în apelurile de voce este decentă. În medii liniștite, fără zgomot, ambii interlocutori sunt ușor de înțeles, convorbirea sunând natural, cu o cantitate redusă de zgomot. Asta și pentru că interferențele de zgomot minore sunt filtrate. Când folosim difuzorul, auzim un ușor zgomot de fundal, iar microfoanele înregistrează cuvintele rostite doar în liniște. În medii gălăgioase, cum ar fi șantierele, nu prea m-am înțeles bine cu interlocutorii. Dacă vă întrebați unde am găsit eu șantier – nu că ar fi greu, că e plină țara de ele – aflați că am avut unul mic în curte. 🙂

Vacanța de iarnă este aproape, așa că o excursie prin țări mai calde poate vă face cu ochiul, așa că puteți folosi oricând un serviciu de roaming prin eSIM, pentru a mai reduce din cheltuieli. Adițional, puteți folosi opțiunea pentru a mai adăuga un SIM de la o altă rețea de telefonie, pe lângă cea principală.

Fiind vorba despre un telefon rugged, merită să facem un subcapitol separat despre tema aceasta. Am scris mai sus despre standdardele militare și IP pe care le îndeplinește și ce prespune asta. Am menționaț și că am avut un mic șantier în curte, lucru care a picat de minune. Și nu este singurul lucru care a picat, pentru că și Nokia XR21 a făcut același lucru. 🙂

De obicei nu fac teste de genul drop test sau altele similare. Pentru asta îl aveți pe JerryRigEverything, nu intru pe domeniul lui. Doar că, după cum vedeți în ultima poză, mi-am pus telefonul pe roabă, ca să explic fac o fotografie tematică și să le arăt pe telefonul de serviciu ceva legat de proiectul la care lucrau. Pentru că nu am fost atent, m-am dat mai în spate și am lovit roaba, aruncându-l pe XR21 cât colo! Pentru că eu nu explic fără să gesticulez larg, teatral aș zice. Ei bine, ca să sumarizez, smartphone-ul a căzut pe pavele, nu înainte de a face cunoștință și cu bările de metal care se văd acolo. Instinctiv m-am panicat, dar apoi am realizat cu ce telefon am de-a face, așa că l-am tăvălit prin noroi puțin și apoi l-am spălat cu apă și săpun. Este important să menționez asta, pentru că, la fel de bine, putem să-l duc la spălătoria auto și să-i fac duș, pentru că rezista.

Concluzia poate fi doar una – dacă Bear Grylls ar avea un telefon, Nokia XR21 ar fi un candidat demn de luat în calcul. E rugged, e frumos (pentru un astfel de model), are dotări cel puțin decente și poți să dau după crocodil cu el și apoi să suni la soacră, că nu te lasă la greu. Telefonul, vreau să zic, nu mă bag la comentarii despre soacre. 😛

Ecran și sunet

Ecranul LCD al lui Nokia XR21 este destul de mare la 6,49 inci și oferă o densitate mare de pixeli la Full HD+. Rata de reîmprospătare poate fi ajustată de sistem, comutând între 60 și 120 Hz în mod automat în acest caz. De asemenea, o puteți seta direct la 60 Hz. În mod nominal, panoul suportă standardele HDR HLG și HDR10, dar acest lucru ar putea fi destul de discutabil din cauza luminozității scăzute. Ținând cont de categoria din care face parte, rata de împrospătare este ceva extra.

HMD Global specifică luminozitatea în lumina soarelui la până la 550 Nits. Nu am avut cu ce să măsor, dar am putut remarca în utilizare că ecranul este lizibil și în bătaia soarelui. Avantajul unui ecran LCD este că nu se folosește modularea lățimii pulsului (PWM) pentru a controla luminozitatea.

În ceea ce privește culorile, stabilitatea unghiului de vizualizare a display-ului este foarte bună. Chiar și din unghiuri de vizualizare abrupte, nu există aproape nicio inversiune de culoare, dar luminozitatea scade brusc, iar în întuneric nu există efecte de ghosting.

La nivel de sonorizare XR21 nu stă prea bine, mai ales la bass și la un nivel peste 70%.

Camera foto și video

La fel ca și iPhone, XR21 are două camere principale: una wide și una ultrawide. Ambele creează imagini clare și detaliate, cu o gamă dinamică bună și o paletă de culori ușor atenuată. Deși mai puțin vibrante decât cele de pe iPhone, rezultatele sunt mai fidele la realitate. Obiectivul ultrawide are o rezoluție mai mică, dar imaginile arată în continuare bine. Cu toate acestea, efectul de reflexie al obiectivului poate fi o problemă și nu există un teleobiectiv.

Avem, de asemenea, un sistem de camere AI care utilizează senzorul principal de 64MP și unul Ultrawide de 8MP în spate și o cameră selfie de 16MP în față. Senzorul din spate este acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass rezistentă la zgârieturi cu DX+, ceea ce sporește durabilitatea telefonului.

În ceea ce privește calitatea, senzorul principal oferă o calitate decentă în condiții bune de iluminare. Capacitățile de inteligență artificială ale telefonului înseamnă că software-ul va „stivui” fotografiile de la patru pixeli unul lângă altul pentru a crea o imagine de aproximativ 16MP. Există un zoom digital de până la 8x, însă tot ce depășește 2x nu pare utilizabil.

Performanța în condiții de luminozitate redusă este puțin lasă de dorit: unele fotografii fiind foarte bune, cu detalii clare, în timp ce altele pot fi puțin neclare sau nu reușesc să capteze suficientă lumină pentru ca IA să își facă simțită prezența.

Senzorul ultra-wide oferă o anumită utilitate, dar pierdeți destulă calitate atunci când îl utilizați, scăzând de la 64 MP pe senzorul principal la 16 MP. Fotografiile au aceeași dimensiune, deși senzorul ultra-wide nu suprapune imaginile.

Cu toate acestea, setările de la cameră oferă destule variante de utilizare:

Mai jos vă las câteva dintre fotografiile și clipurile video pe care le-am făcut cu telefonul, pe categorii:

camera selfie

camera selfie bokeh

camera selfie nightmode

camera principală zoom diferit

camera principală bokeh

camera principală nightmode

camera principală panoramic

Concluziile sunt simple: telefonul nu este cameraphone nici pe departe, zoom peste 2x nu este indicat, la lumină redusă rezultatele sunt aleatorii, indiferent de senzorul folosit, negrul nu iese tocmai ok iar fotografiile panoramice pot fi evitate…

Baterie

Bateria de 4.800 mAh a Nokia XR21 va rezista până la două zile, spune HMD, iar telefonul suportă încărcare rapidă prin cablu de 33W. Din păcate, nu primești un încărcător în cutie, dar primești un cablu USB-C. Dacă doriți un încărcător, Nokia îl vinde pe cel compatibil separat, dar cred că aveți pe acasă unul de rezervă. În ceea ce privește încărcarea, spun cei care au testat chargerul dedicat, trebuie să așteptați mai mult de o oră și jumătate pentru a încărca telefonul la capacitate maximă.

La utilizarea mea, am reușit să ”întind” perioada de viață a bateriei până spre trei zile, ceea ce este extraordinar!

Preț, puncte pro și contra

În funcție de site, îl puteți găsi la prețuri care variază între 460 și 600 de euro:

Personal, consider că este un telefon frumos pentru categoria rugged, dar mai cred și că un preț de 2000 lei este unul potrivit. Dacă chiar cauți un astfel de telefon, XR21 sigur ar trebui să fie pe radarul tău!

PRO

certificare IP IP68/IP69K

protecție Gorilla Glass 3

standard militar MIL-STD-810H

autonomie mare

NFC

mufă jack

trei ani de garanție și update de versiune

software bine optimizat

butoane programabile

CONTRA

design generic

încărcare pe cablu înceată

lipsa unui slot de card micrSD

camere mediocre