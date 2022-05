Review OnePlus Nord 2T: midrange cu accente de flagship

Procesorul folosit este și el un upgrade la MediaTek Dimensity 1200-AI folosit anul trecut. Prin urmare avem parte de Dimensity 1300, care se simte și funcționează mai mult decât bine. V-am spus în review-ul de anul trecut că am fost impresionat de chipsetul taiwanez, care avea renumele de a produce doar pentru telefoane ieftine, cu performanțe pe măsură. Cert este că nu am avut vreo plângere cu configurația primită (care nu este cea mai bună disponibilă pentru model), deși l-am folosit și la jocuri (un pic de Asphalt, că voia fiu-miu să vadă cum se comportă), la citit știri și la urmărit ceva episoade din Star Trek: Strange New Worlds. Nu s-a încălzit, nu a avut lag și nici nu a dat vreo eroare. Practic, vorba anunțurilor la Golf: nu bate, nu troncăne.

Principalul avantaj al acestui procesor este că este mai puțin ”gurmand” decât 1200-AI, ceea ce face ca autonomia telefonului să crească, deși folosește același panel și același acumulator ca și predecesorul.

Pe de altă parte, nu pot să spun că sunt mare fan al acelui Shelf, introdus de la OnePlus 10 PRO, ba chiar m-am cam ”împiedicat” de el încercând să ajung mai rapid la setări.

Cât am folosit telefonul, am primit și un update la versiunea de securitate actuală, iar asta s-a întâmplat înainte de a ajunge pe un telefon nou, pe care îl butonam.

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice. Veți vedea și voi că nu sunt mari deviații de la modelul de anul trecut.

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

PC Mark:

La nivel de senzori s-a comportat ireproșabil, atât când l-am folosit pe cel de amprentă, cât și pe cel facial.