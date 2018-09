Xbox One o sa suporte mouse si tastatura

Da, titlul este corect. Microsoft a facut un anunt important si la care nu se astepta nimeni. Vor aduce suport pentru tastatura si mouse pe Xbox One. Te poti juca pe consola cu mouse si tastatura.

Problema este ca nu toate jocurile vor suporta pe consola un mouse si o tastatura, deci producatorii trebuie sa faca jocurile incat sa suporte si aceste doua periferice. Cel mai probabil nu toate jocurile populare vor avea aceasta functie.

Si mai cool este colaborarea cu Razer. Desi actualele periferice de pe piata vor fi compatibile, compania colaboreaza cu Razer pentru un kit mouse si tastatura special.

🚨WAITING FOR SOMETHING EPIC?

Be sure to tune in to the November edition of #InsideXbox to find out what's on the horizon.

#Xbox #Razer ⌨️🖱 pic.twitter.com/D1ZiuMWl4R

— R Λ Z Ξ R (@Razer) September 25, 2018