Nokia 8.1 primeste Android 10 plus lista completa cu planurile de update

Nokia 8.1 este primul device Nokia sub brandul HMD Global care primeste Android 10 si s-ar putea sa fie primul din programul Android One daca nu ma insel.

Despre Nokia 8.1 v-am povestit aici, in momentul articolului costa 1700RON, acum il puteti achizitiona la pretul de 1480RON.

Android 10 upgrade for Nokia 8.1 starts today! First on SD710 to bring new features such as Dark theme, Gesture Navigation and more. Staying the course to be the first across the portfolio! Nokia phones #Keepgettingbetter #nokiamobile pic.twitter.com/U9g1jZHtA6

