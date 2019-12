Daca am condus o Skoda Kodiaq cu cutie automata si v-am povestit despre primii 1000 km cu cea personala, cu cutie manuala, de azi am pe mana the ultimate Kodiaq model – versiunea RS. Aceasta este varianta sport si este disponibila la mai multe modele, fie ca discutam de Octavia, Superb s.a.m.d.

Automobilul este unul cu tractiune integrala, motorizare diesel 2.0, cutie automata DSG, avand 176 kw si 236 CP. Cred ca este cea mai puternica masina pe care am pus mana, desi s-ar putea sa ma insel putin… In fine, arata intr-un mare fel, in culoarea albastru metalizat, iar sub capota are o herghelie intreaga! 😉

Ca si idee, este singura fosila care i-a starnit interesul lui Darius, colegul nostru specializat in domeniul EV.

Va las mai jos si cateva poze, insa imi cer din start scuze pentru calitatea lor. Au fost facute seara, pe lumina slaba:

Apropo de dotari, la interior avem mult-laudatul Virtual Cockpit. Pe langa consola centrala care permite un afisaj complex, customizabil si complet, unitatea media dispune de o facilitate care i-a vrajit pe ai mei copii:

Ca de obicei, masina este pusa la dispozitie de Porsche Timisoara si va fi la mine pana joi. Asa ca astept in rubrica de comentarii intrebarile sau curiozitatile voastre.