Topul telefoanelor testate de mine în 2022

Dacă este finalul anului, să vedem tradiționalul meu top cu telefoanele testate de-a lungul lui 2022. Articolul de anul trecut îl puteți găsi aici.

La fel ca și atunci, țin să menționez că discutăm despre un clasament realizat de mine, ținând cont doar de smartphone-urile testate personal și nu reprezintă părerea tuturor redactorilor ArenaIT.

Telefoanele testate

Premianții

Pentru că am lăsat linkurile la review-urile complete, nu am să insist prea mult asupra TUTUROR caracteristicilor lor, ci am să evidențiez doar cele mai performante caracteristici ale lor. De asemenea, când vom discuta despre prețuri, le voi folosi pe cele actuale, nu cele de la momentul review-ului!

Cel mai bun display

Probabil că o să vă mire alegerea mea, dar laurii îi ia OnePlus 10 PRO. Discutăm despre un ecran de tip LTPO2 AMOLED, 1B colors, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak), cu dimensiunea de 6,7 inci (raport ecran/corp de ~90%), aspect 20:9, rezoluție 1440 x 3216 pixeli, densitate de 525 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass Victus, având un refresh rate de 120Hz.

Este secondat de realme GT2 PRO și de vivo X80 PRO, cam cu aceleași caracteristici, doar puțin mai jos ca rezoluție sau densitate. Motivul pentru care realme e pe locul doi ține de panelul amoled LTPO folosit, care este comparativ cu cele de la gama de vârf a Samsung.

Cea mai bună autonomie/baterie

A fost anul în care telefoanele au venit (mai) toate cu tehnologie Fast Charge, la diverse puteri. Prin urmare, chiar și modelele cu acumulator mai mic puteau oferi autonomie mare, cu o încărcare suplimentară peste zi. Bonus, tot mai multe oferă opțiunea de încărcare QI rapidă!

OnePlus 10T, cu a lui baterie de 4800 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 150 W (oferă un ciclu de încărcare complet în ~30 minute) și Fast wireless charging 50W prinde primul loc. Bașca are și reverse wireless charging sau USB Power Delivery, ca bonus.

Pe locul doi îl găsim pe Redmi Note 11, cu acumulator de 4500mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibil cu Fast Charge la 120W (oferă un ciclu de încărcare complet în ~15 minute). Pe trei găsim premiantul de la categoria anterioară – OnePlus 10 PRO, cu o baterie de 5000mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 80 W (oferă un ciclu de încărcare complet în ~30 minute) și Fast wireless charging 50W; Reverse wireless charging; USB Power Delivery.

Deși nu are fast charge puternic, Redmi Note 11s prinde un loc în primele patru datorită capacității de 5000 mAh ai acumulatorului.

Cea mai bună cameră foto selfie

Anul trecut era V21, acum e V23, dar tot vivo ia fața și acum. Avem parte de o cameră secundară duală – 50 MP, f/2.0, (wide), AF și 8 MP, f/2.3, 105˚ (ultrawide).

Are Dual-LED dual-tone flash șiHDR. Filmează [email protected] și [email protected] Dacă nu vă plac selfiurile, sigur vă e ok dacă aveți multe conferințe video și le realizați mai degrabă de pe telefon decât de pe alt device…

Locul secund merge tot la cineva din familie, și anume la X80 PRO. Camera secundară are 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm, suportă HDR și filmează [email protected], [email protected]

Locul trei îi revine lui Xiaomi 12, cu senzorul de 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm, care are următoarele opțiuni: HDR și panorama. Filmează [email protected]/60fps, [email protected], HDR.

Cea mai bună cameră foto principală

vivo X80 PRO mi-a plăcut cel mai mult anul acesta. Are o cameră triplă cu 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.3″, PDAF, Laser AF, OIS; 8 MP, f/3.4, (periscope telephoto), 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom;12 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom, gimbal OIS; 48 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.0″, AF. Realizată în colaborare cu Zeiss, are opțiune Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama. Filmează 8K, [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS.

Îl urmează realme GT2 PRO cu cameră triplă de 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS; 50 MP, f/2.2, 15mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm; 3 MP, f/3.3, 20mm (microscope), AF, 40x magnification. Are opțiune de fotografie panoramică, HDR și DUAL-LED/DUAL-TONE flash. Filmează [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, gyro-EIS.

Ultimul loc pe podium îl prinde Xiaomi 12. Are următoarele opțiuni: Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama. Filmează [email protected] (HDR), [email protected]/60fps (HDR10+), [email protected]/120/240/960fps, [email protected], gyro-EIS.

De remarcat că nu au prins topul modele cu mulți megapixeli, cum sunt cele de la Redmi. La acest capitol contează mai mult softul, decât numărul de megapixeli….

Cel mai bun telefon, pe categorii

Cel mai bun flagship, în opinia mea, este vivo X80 PRO, dar are marele dezavantaj că este (încă) scump. Mi-a plăcut combinația de camere foto, baterie și display, toate la nivel înalt. Cel mai bun model compact este Xiaomi 12, pe care l-am văzut chiar de la lansarea oficială din Europa, de la Viena. Cel mai bun telefon midrange este OnePlus Nord 2T, care păstrează tradiția predecesorului de anul trecut. 🙂 Modelul cel mai indicat pentru tineret sau pentru fanii selfie-urilor, clar este vivo V23. Cel mai bun telefon ieftin este Redmi Note 11s, care oferă destul pentru cei interesați de funcții basic, fără prea multe briz-briz-uri! Iar prețul este pe măsură!

Best buy

Vrei un telefon bun, care să fie un compromis bun între banii dați și tehnologia oferită? Nu vrei camere foto profi, dar nici nu vrei să îți fie rușine să postezi pe instagram sau Facebook ceva? Vrei bateria să te țină peste zi? OnePlus Nord 2T este răspunsul. Ca în fiecare an, telefoanele din gama Nord rămân cele mai indicate pentru utilizatorii medii.

Cea mai bună protecție pentru telefoane

Aici este clar Alien Surface, cu modelele lor care sunt pentru toate telefoanele. V-am povestit atunci motivele care m-au făcut să le aleg produsele, ba chiar am văzut cum funcționează procesul lor de garanție. Care garanție, foarte important, este pe viață…

Cele mai bune căști

Dacă tot ai un telefon, clar ai nevoie și de niște căști pe măsură, pentru Spotify, Netflix sau alte cele. Ba chiar, astea de aici, Huawei FreeBuds Pro 2 mi-au fost ok la utilizarea la laptop, pentru ședințele de corporatist… Știu, prețul nu este tocmai mic, dar sunt true wireless, rezistente la apă, vin cu aplicație proprie și sunt compatibile cu iPhone sau Android. În plus, au control tactil pe lateral.

Cel mai util produs care nu este smartphone

De câte ori primesc câte un pachet cu produse pentru testare, am de făcut curățenie după mine, pentru că mai toate vin împachetate în polistiren sfărâmat, hârtie sau alte chestii de plastic. Ei bone, Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini te ajută atunci, dar și prin mașină sau când ai copil mic…