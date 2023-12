Topul gadgeturilor testate de mine în 2023

La final de an, după modelul patentat deja în 2021 și 2022, este momentul să trag linie și să fac topul celor mai bune gadget-uri pe care le-am testat.

Ca de obicei, fac mențiunea că discutăm despre un clasament realizat de mine, ținând cont doar de produsele testate personal și nu reprezintă implicit și opinia oficială a ArenaIT.

La fel ca și în edițiile anterioare, am lăsat linkurile către materialele complete de review, pentru a vă fi mai simplu să le găsiți. Prin urmare, nu voi mai detalia anumite specificații, pe care le găsiți acolo, ci mă voi focusa pe analiza aspectelor cheie, din punctul meu de vedere.

Deși este printre primele telefoane testate de mine și ați fi tentați să credeți că voi alege ce este mai proasătă în minte, aflați că voi da Cezarului ce e al Cezarului și îl voi declara pe Xiaomi 13 PRO marele câștigător al acestui premiu! Mi-a plăcut extrem de mult felul în care producătorul chinez a reușit să găsească un echilibru (aproape) perfect între calitatea panelului (un AMOLED WQHD+ de 6.73 inci cu refresh rate de 120Hz) și calibrările pentru culoare și luminozitate. Vă citez din review-ul inițial:

Băi fraților, cum ar zice Nea Mărin al nostru, este cel mai frumos și calitativ display pe care l-am văzut anul acesta! O fi el anul la început, dar AMOLED-ul ăsta – WQHD+ – este completat de refresh rate de 120 Hz cu AdaptiveSync Pro și strălucire de 1900 niți (maxim). Nu te mai saturi să folosești telefonul! Am văzut pe el ultimul episod din Last of Us, pe HBO Max și nu îmi venea să cred că m-aș mai fi uitat la încă unul. Și știți voi, cei care mai citiți ce scriu, că nu obișnuiesc asta mai deloc.